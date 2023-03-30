Энистон посетовала, что для молодежи юмор "Друзей" стал оскорбительным

Энистон отметила, что сейчас авторам комедийных фильмов приходится быть осторожнее, чем раньше. «Это трудно, потому что красота комедии в высмеивании самих себя, жизни. Раньше можно было пошутить о фанатике, посмеяться, показать, какими нелепыми бывают люди. А теперь так нельзя», — поделилась она.

Актриса посетовала, что выросло целое поколение молодых людей, считающее «Друзей» оскорбительными из-за якобы сексистских и гомофобных шуток. «В одних из подобных сцен ничего такого не подразумевалось, над другими, может быть, надо было лучше подумать — но тогда все не были так чувствительны, как сейчас», — вспоминает Энистон. «Всем нужен смех, всем нужен юмор. Нельзя воспринимать себя так серьезно, особенно в США. Людей чересчур разделило», — заключила она.