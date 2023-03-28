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2 часа назад

Актриса Галина Стаханова заявила, что большую часть пенсии тратит на лекарства

Газета.Ruиещё 1

Актриса Галина Стаханова раскрыла в беседе с mk.ru размер своей пенсии.

Стаханова заявила, что большую часть пенсии тратит на лекарства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стаханова призналась, что получает около 25 тыс. руб. в месяц. Актриса отметила, что не имеет никаких надбавок за карьерные достижения. Она объяснила, что размер пенсии повышают за звание народной артистки, чего у нее нет.

«У меня часто спрашивают: «Вы — народная?» Я отвечаю правду, что у меня нет званий. Я — самородок, артистка из народа. Народная, но не народная», — заявила звезда.

Стаханова пожаловалась, что ее пенсии недостаточно для комфортного проживания. Почти половину от пособия она тратит на лекарства. Каждый месяц артистка покупает медикаменты от гипертонии и для стабильной работы сердца за 10 тыс. руб.

Стаханова отметила, что ей было бы достаточно получать около 50-100 тыс. руб., чтобы ни в чем не нуждаться. Именно из-за маленькой пенсии пожилая актриса вынуждена продолжать работать.

«В магазин один раз пойдет дочка – 5 или 6 тысяч уже нет. Тяжело… Что касается спектаклей, то у меня сейчас их нет. Съемки — да, слава богу, есть», — рассказала Стаханова.

Актеры,Галина Стаханова,
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