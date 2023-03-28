Стаханова заявила, что большую часть пенсии тратит на лекарства

Актриса Галина Стаханова раскрыла в беседе с mk.ru размер своей пенсии.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Стаханова призналась, что получает около 25 тыс. руб. в месяц. Актриса отметила, что не имеет никаких надбавок за карьерные достижения. Она объяснила, что размер пенсии повышают за звание народной артистки, чего у нее нет.

«У меня часто спрашивают: «Вы — народная?» Я отвечаю правду, что у меня нет званий. Я — самородок, артистка из народа. Народная, но не народная», — заявила звезда.

Стаханова пожаловалась, что ее пенсии недостаточно для комфортного проживания. Почти половину от пособия она тратит на лекарства. Каждый месяц артистка покупает медикаменты от гипертонии и для стабильной работы сердца за 10 тыс. руб.

Стаханова отметила, что ей было бы достаточно получать около 50-100 тыс. руб., чтобы ни в чем не нуждаться. Именно из-за маленькой пенсии пожилая актриса вынуждена продолжать работать.