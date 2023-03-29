Дина Корзун поставила спектакль по своей биографии

В театре "Практика" большая премьера - Дина Корзун, та самая Яя из "Страны глухих", поставила по своей биографии спектакль "Как я пришла в сознание".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Вещь не столько личная, сколько поколенческая - многие девушки в СССР, как и Дина, росли без отца, а потом голодали в девяностые. Кто-то мечтал выйти замуж за иностранца и уехать подальше из страны глухих - опять же, как это удалось Корзун, ее муж швейцарский композитор Луи Франк, с которым она живет долго и счастливо. О чем еще мечтало поколение, чья юность пришлась на перестройку? Стать звездами. У Дины и здесь сложилось - топовые фильмы в России, работа в Голливуде, сцены МХТ имени Чехова и Королевского национального театра...

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Кажется, ей удалось добиться всего, и даже больше. Тот же фонд "Подари жизнь" - это ведь и ее заслуга. При этом никакой звездности, никакого пафоса. Встретились мы в обычном московском кафе. "Будете кофе?" - спросила актриса. И сама пошла к бару.

Дина, о вашем возвращении в Россию написано много, но причины все называют разные. Давайте расставим точки над "i", ответим всем и сразу, когда вы вернулись и почему?

Дина Корзун: Я получаю едкие комментарии в последнее время. Пишут, что мне жилось в Европе плохо, поэтому я "прибежала обратно". Это не так, мне грех жаловаться, я играла в театрах, в том числе в России, готовила новый пластический спектакль в Лозанне с участием клоунов Славы Полунина, снималась в кино по всему миру, получала награды за свои киноработы. Я всегда хотела вернуться в Россию, у меня тут всегда было много предложений по работе, тут живут мои друзья, моя мамочка, просто обстоятельства складывались иначе. Но вдруг пришел ковид. В Швейцарии, где я жила с семьей, сразу начались запреты. Детям в школах можно было только в масках, на физкультуре в масках, даже в секции скалолазания и то в масках. А потом и вовсе все закрылось. Даже в горы нельзя было ходить - все было оцеплено, висели камеры. И не видно было этому конца и края. И то, какие меры принимались там, ни в какое сравнение не шли с Россией. Да, маски, да, перчатки, но палками людей в новый мир не загоняли. Оставался выбор и оставалось уважение к правам человека, которые люди выстрадали после Второй мировой войны. То есть в России я видела больше разумного. Вся эта нездоровая обстановка заставила меня утвердиться в желании вернуться в Россию. Муж меня поддержал. В апреле 2021 года, как раз на мое 50-летие, мы вернулись. Отдали детей в русскую школу. И не пожалели.

Как раз во время пандемии начал рождаться наш с Луи спектакль "Как я пришла в сознание".

То есть ковид спровоцировал идею?

Дина Корзун: В обществе началась паника, меня стали спрашивать в соцсетях: как жить дальше? И я всех старалась поддержать, повторяла как мантру, что даже в трудностях есть смысл, что он раскроется, если ты просто начнешь становиться лучше и помогать людям вокруг себя. И да, так родилась идея спектакля, в котором я бы могла поговорить об этом на своем примере. Я прошла хороший путь, я мать троих детей и мне уже за 50 - и я этим очень горжусь! Дело не в цифрах, а в силе души, в радости, которую ты накопил. И мне хотелось своим театральным высказыванием показать, как из сожаления выходить в благодарность, из отчаяния - в надежду и дальше - к радости, свету.

Когда ты слышишь, как плачет от боли ребенок, пытаешься понять: а почему все это происходит? Любое осознание - результат каких-то потрясений

И когда у тебя правильно расставлены ценности в жизни, то ничего не страшно. И ты относишься и к падениям, и к взлетам одинаково, ты едешь по жизни, как на велосипеде. Держишь баланс: не падаешь в восторг, когда тебя все превозносят, и не отчаиваешься, когда тебя топчут в грязи. Ты относишься ко всему как к истории жизни, своего пути.

Когда вы научились так относиться к жизни?

Дина Корзун: Это недавнее прозрение, лет пять-шесть назад. Но вопросы к режиссеру и сценаристу нашего мироздания я стала задавать давно. 15 лет жизни и работы в фонде "Подари жизнь" тоже не прошли даром. Это был период, когда мое материнство, мое творчество были тесно переплетены с тысячами историй подопечных детей. И когда ты постоянно слышишь, как плачет от боли ребенок, когда ты постоянно ищешь деньги на лекарства, то рано или поздно ты пытаешься понять: а за что, а почему все это происходит? Любое осознание - это результат каких-то потрясений.

И тут не обойтись без людей, которые могут ответить на эти вопросы. И такие люди стали в моей жизни появляться.

Это вы про вашу подругу Дану, о которой рассказываете в спектакле? История удивительная - ливанская девочка, найденная в мусорном баке, выросла, всех простила и стала Матерью Терезой для тысяч беженцев.

Дина Корзун: Мы с Даной познакомились, когда я жила в Лондоне. И она мне очень помогла. Я тогда снялась в главной роли в голливудском фильме "Сорок оттенков грусти", была номинирована на лучшую женскую роль на фестивале "Санданс", и все у меня было хорошо в карьере и в жизни. Но мне было 33 года, и у меня случился мощный экзистенциальный кризис. И Дана подсказала мне поехать в Непал, поволонтерить в детском приюте. Там воспитывались тогда 40 детей, а руководила всем женщина из семьи браманов, самой высокой духовной касты в индуизме. Она всем детям давала свою фамилию, помогала выучиться и строить карьеру. Встреча с ней и с восточной философией меня перевернули. На Востоке воспринимают мир цельным. И учат брать ответственность за свою жизнь в свои руки, а не винить в трудностях президента, соседа или родителей.

После биографических спектаклей или фильмов обычно появляется книга...

Дина Корзун: Да, для книги материал есть. Но пока о важном буду говорить театральным языком. Зрители, судя по распроданным за первые пару часов билетам на март и апрель, по таким разговорам соскучились, и на днях в продаже уже появятся билеты на показы 10-11-12 мая. Приглашаю всех читателей "Российской газеты" на автобиографический моноспектакль "Как я пришла в сознание" - это болезненный, но такой нужный сейчас, честный диалог о добре, прощении и внутренней силе.

P. S.

Киноклуб Дины Корзун