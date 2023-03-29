Башаров призвал россиян «встать с печи» и начать работать

Актер театра и кино Марат Башаров последние 15 лет является бессменным ведущим передачи «Битва экстрасенсов». Шоу популярно до сих пор, потому что, как считает артист, россияне любят отвлечься от земного и впустить чудеса в свою жизнь.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Башаров рассказал, что раньше с долей скептицизма относился к сверхъестественному. Однако, столкнувшись с потусторонними силами лицом к лицу, понимание природы неопознанного снизошло как озарение. По его мнению, некоторые люди считают, что все желаемое происходит по щелчку пальца, как в какой-нибудь старой сказке.

«Наши люди как никто верят в чудеса, чтобы что-то случилось по щучьему велению, мало кто хочет работать. Но я бы все же рекомендовал прежде всего работать и прикладывать усилия, а не просто, лежа на печи, просить у щуки исполнения своих желаний», — заявил Башаров.