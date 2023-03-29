Реннер впервые выйдет в свет после аварии со снегоочистителем

Актер Джереми Реннер планирует появиться на публике впервые с момента аварии со снегоуборочной машиной. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Актер появится 11 апреля на премьере своего шоу «Rennervations». В рамках премьеры Реннер посетит свой родной город Рино, а позже приедет в Чикаго и города Мексики и Индии.

В четырехсерийной программе «Rennervations» актер вместе со строителями и звездными гостями Энтони Маки, Ванессой Хадженс, Анилом Капуром и Себастьяном Ятра, Реннер определит списанные транспортные средства, которые можно восстановить. Участники шоу переделают грузовики и автобусы для дальнейшего использования.