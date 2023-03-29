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1 час назад

Джереми Реннер впервые выйдет в свет после аварии со снегоочистителем

Газета.Ruиещё 1

Актер Джереми Реннер планирует появиться на публике впервые с момента аварии со снегоуборочной машиной. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Реннер впервые выйдет в свет после аварии со снегоочистителем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер появится 11 апреля на премьере своего шоу «Rennervations». В рамках премьеры Реннер посетит свой родной город Рино, а позже приедет в Чикаго и города Мексики и Индии.

В четырехсерийной программе «Rennervations» актер вместе со строителями и звездными гостями Энтони Маки, Ванессой Хадженс, Анилом Капуром и Себастьяном Ятра, Реннер определит списанные транспортные средства, которые можно восстановить. Участники шоу переделают грузовики и автобусы для дальнейшего использования.

В январе Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда «Мстителей» получил 32 перелома костей.

Актеры,Мстители,Анил Капур,Энтони Маки,Ванесса Хадженс,Джереми Реннер,
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