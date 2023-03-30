Муцениеце мечтает попасть на орбиту вслед за Пересильд

Этой весной на экраны выйдет долгожданный фильм «Вызов», съемки которого частично происходили в космосе, на МКС. Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд, но желающих отправиться на орбиту было много. В том числе и актриса Агата Муцениеце, которая до сих пор не против посмотреть на Землю из иллюминатора.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы, — грустит 34-летняя актриса.

Звезда рассказала забавную историю, связанную со съемками этой киноленты. Муцениеце встретилась со своим другом Климом Шипенко и рассказала ему историю: какой-то русский режиссер скоро полетит в космос. Все окружающие еле сдержали смех. Актриса долго ничего не понимала, пока Шипенко не признался, что на орбиту отправится именно он, рассказывает Hello!.