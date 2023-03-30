$76.45+0.1482.39-0.75
26 минут назад

«Очень хочу в космос, посмотреть»: Муцениеце мечтает попасть на орбиту вслед за Пересильд

Вечерняя Москваиещё 1

Этой весной на экраны выйдет долгожданный фильм «Вызов», съемки которого частично происходили в космосе, на МКС. Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд, но желающих отправиться на орбиту было много. В том числе и актриса Агата Муцениеце, которая до сих пор не против посмотреть на Землю из иллюминатора.

Муцениеце мечтает попасть на орбиту вслед за Пересильд
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы, — грустит 34-летняя актриса.

Звезда рассказала забавную историю, связанную со съемками этой киноленты. Муцениеце встретилась со своим другом Климом Шипенко и рассказала ему историю: какой-то русский режиссер скоро полетит в космос. Все окружающие еле сдержали смех. Актриса долго ничего не понимала, пока Шипенко не признался, что на орбиту отправится именно он, рассказывает Hello!.

Все поклонники знают эту артистку под латышской фамилией Муцениеце, но по паспорту она Агата Прилучная. Даже после развода с Павлом Прилучным актриса решила не отказываться от фамилии бывшего супруга. Она объяснила это сложностями с документами и тем, что их общие дети Прилучные вписаны в ее паспорт.

Актеры,Вызов,Клим Шипенко,Агата Муцениеце,Юлия Пересильд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий