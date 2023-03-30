Муцениеце мечтает попасть на орбиту вслед за Пересильд

Этой весной на экраны выйдет долгожданный фильм «Вызов», съемки которого частично происходили в космосе, на МКС. Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд, но желающих отправиться на орбиту было много. В том числе и актриса Агата Муцениеце, которая до сих пор не против посмотреть на Землю из иллюминатора.
— Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы, — грустит 34-летняя актриса.
Звезда рассказала забавную историю, связанную со съемками этой киноленты. Муцениеце встретилась со своим другом Климом Шипенко и рассказала ему историю: какой-то русский режиссер скоро полетит в космос. Все окружающие еле сдержали смех. Актриса долго ничего не понимала, пока Шипенко не признался, что на орбиту отправится именно он, рассказывает Hello!.
Все поклонники знают эту артистку под латышской фамилией Муцениеце, но по паспорту она Агата Прилучная. Даже после развода с Павлом Прилучным актриса решила не отказываться от фамилии бывшего супруга. Она объяснила это сложностями с документами и тем, что их общие дети Прилучные вписаны в ее паспорт.