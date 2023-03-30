Ривз подарил каскадёрам «Джон Уик-4» футболки с подсчётом их «смертей»

Киану Ривз подарил каскадёрам фильма «Джон Уик-4» футболки с подсчётом их «смертей»
Издание Variety пишет, что в кинокартине множество экшен-сцен, в которых участвовали 35 каскадёров. В связи с этим на каждого из них приходилось по несколько «смертей».
Например, в сцене на лестнице на каждого из специалистов пришлось по четыре-пять фактов гибели.
Киану Ривз, который сыграл Джона Уика, подарил каскадёрам футболки, на которых подсчитаны их «смерти» в фильме.
Также актёр подарил своей собственной команде специалистов часы Rolex Submariner с гравировкой.
Напомним, что премьера «Джона Уика-4» состоялась 23 марта. Фильм высоко оценили как критики, так и зрители.
Например, на портале IMDb картина получила оценку 8,5 балла из 10, а на «Кинопоиске» – 7,9 из 10.