Ривз подарил каскадёрам «Джон Уик-4» футболки с подсчётом их «смертей»

Издание Variety пишет, что в кинокартине множество экшен-сцен, в которых участвовали 35 каскадёров. В связи с этим на каждого из них приходилось по несколько «смертей».

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Например, в сцене на лестнице на каждого из специалистов пришлось по четыре-пять фактов гибели.

Киану Ривз, который сыграл Джона Уика, подарил каскадёрам футболки, на которых подсчитаны их «смерти» в фильме.

Также актёр подарил своей собственной команде специалистов часы Rolex Submariner с гравировкой.

Напомним, что премьера «Джона Уика-4» состоялась 23 марта. Фильм высоко оценили как критики, так и зрители.