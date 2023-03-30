"Надвое", "Лето": 5 лучших фильмов и сериалов Старшенбаум

30 марта российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум празднует день рождения.
По такому случаю "Рамблер" собрал лучшие фильмы и сериалы, в которых снималась артистка.
Фильм о начале творческого пути Виктора Цоя и знаменитой группы "Кино", а также о его жизни. Ирина Старшенбаум воплотила образ Натальи, жены Цоя. В картине также сыграли Рома Зверь, Филипп Авдеев, Александр Горчилин и другие.
А в этом проекте у Ирины состоялся полнометражный дебют. После роли в "Притяжении" актрису стали узнавать и приглашать в другие прибыльные картины. Старшенбаум сыграла смелую и дерзкую старшеклассницу Юлю, которой предстоит лицом к лицу встретиться с пришельцем.
В провокационный сериал "Содержанки" Старшенбаум пришла, чтобы поработать с Константином Богомоловым. По ее словам, для нее это было вроде курсов актерского мастерства.
Интересный факт: только во втором сезоне проекта Ирина решилась на постельную сцену.
В сериале о талантливом переговорщике Ирина исполнила роль богатой наследницы Марины, которая привыкла добиваться всего самостоятельно и не терпит манипуляции главного героя, хотя сама в этом отлично преуспевает.
Сериал 2022 года рассказывает о двух друзьях, которые отправляются в Санкт-Петербург и влюбляются в двух девушек. В эксцентричную Иру, которую сыграла Старшенбаум, влюбился герой Данилы Козловского Костя. Любовь главных героев кардинально меняет их привычный уклад жизни, и молодым людям нужно решить, что же делать с новыми чувствами.