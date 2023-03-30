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1 час назад

"Надвое", "Лето": 5 лучших фильмов и сериалов Ирины Старшенбаум

Мария Иглина

30 марта российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум празднует день рождения.

"Надвое", "Лето": 5 лучших фильмов и сериалов Старшенбаум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По такому случаю "Рамблер" собрал лучшие фильмы и сериалы, в которых снималась артистка.

"Лето"

Кадр из фильма "Лето"

Фильм о начале творческого пути Виктора Цоя и знаменитой группы "Кино", а также о его жизни. Ирина Старшенбаум воплотила образ Натальи, жены Цоя. В картине также сыграли Рома Зверь, Филипп Авдеев, Александр Горчилин и другие.

"Притяжение"

Кадр из фильма "Притяжение"

А в этом проекте у Ирины состоялся полнометражный дебют. После роли в "Притяжении" актрису стали узнавать и приглашать в другие прибыльные картины. Старшенбаум сыграла смелую и дерзкую старшеклассницу Юлю, которой предстоит лицом к лицу встретиться с пришельцем.

"Содержанки"

Кадр из сериала "Содержанки"

В провокационный сериал "Содержанки" Старшенбаум пришла, чтобы поработать с Константином Богомоловым. По ее словам, для нее это было вроде курсов актерского мастерства.

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Интересный факт: только во втором сезоне проекта Ирина решилась на постельную сцену.

"Медиатор"

Кадр из сериала "Медиатор"

В сериале о талантливом переговорщике Ирина исполнила роль богатой наследницы Марины, которая привыкла добиваться всего самостоятельно и не терпит манипуляции главного героя, хотя сама в этом отлично преуспевает.

"Надвое"

Кадр из сериала "Надвое"

Сериал 2022 года рассказывает о двух друзьях, которые отправляются в Санкт-Петербург и влюбляются в двух девушек. В эксцентричную Иру, которую сыграла Старшенбаум, влюбился герой Данилы Козловского Костя. Любовь главных героев кардинально меняет их привычный уклад жизни, и молодым людям нужно решить, что же делать с новыми чувствами.

Актеры,Содержанки,Притяжение,Лето,Филипп Авдеев,Александр Горчилин,Ирина Старшенбаум,Виктор Цой,Константин Богомолов,Данила Козловский,
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