"Надвое", "Лето": 5 лучших фильмов и сериалов Старшенбаум

30 марта российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум празднует день рождения.

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По такому случаю "Рамблер" собрал лучшие фильмы и сериалы, в которых снималась артистка.

"Лето"

Фильм о начале творческого пути Виктора Цоя и знаменитой группы "Кино", а также о его жизни. Ирина Старшенбаум воплотила образ Натальи, жены Цоя. В картине также сыграли Рома Зверь, Филипп Авдеев, Александр Горчилин и другие.

"Притяжение"

А в этом проекте у Ирины состоялся полнометражный дебют. После роли в "Притяжении" актрису стали узнавать и приглашать в другие прибыльные картины. Старшенбаум сыграла смелую и дерзкую старшеклассницу Юлю, которой предстоит лицом к лицу встретиться с пришельцем.

"Содержанки"

В провокационный сериал "Содержанки" Старшенбаум пришла, чтобы поработать с Константином Богомоловым. По ее словам, для нее это было вроде курсов актерского мастерства.

Интересный факт: только во втором сезоне проекта Ирина решилась на постельную сцену.

"Медиатор"

Кадр из сериала "Медиатор"

В сериале о талантливом переговорщике Ирина исполнила роль богатой наследницы Марины, которая привыкла добиваться всего самостоятельно и не терпит манипуляции главного героя, хотя сама в этом отлично преуспевает.

"Надвое"

Кадр из сериала "Надвое"