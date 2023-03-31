Энистон: раньше люди не были такими чувствительными к шуткам

Выросло целое поколение людей и детей, которые сейчас пересматривают эпизоды «Друзей» и считают шутки в них оскорбительными. В сериале были моменты, которые нам, видимо, следовало бы лучше продумать. Но я не думаю, что в те времена люди были такими чувствительными, как сейчас.