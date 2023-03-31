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1 час назад

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон: раньше люди не были такими чувствительными к шуткам

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Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон поделилась своим мнением о современных комедиях. По словам актрисы, комикам и комедийным актёрам с каждым годом становится всё труднее, потому что им приходится быть очень и очень осторожными в своих шутках.

Энистон: раньше люди не были такими чувствительными к шуткам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Комедия эволюционировала, кино эволюционировало. Сейчас всё стало немного сложнее, потому что людям нужно быть очень осторожными. Это усложняет задачу для комедийных актёров, ведь красота комедии в том, чтобы смеяться над собой и над жизнью вокруг.

Энистон отметила, что нынешнее поколение смотрит на сериалы другим взглядом, поэтому многие шутки в «Друзьях» им могут показаться оскорбительными. При этом дело не в том, что авторы хотели кого-то обидеть — просто в 90-е аудитория бы не обиделась, а просто посмеялась бы над собой.

Выросло целое поколение людей и детей, которые сейчас пересматривают эпизоды «Друзей» и считают шутки в них оскорбительными. В сериале были моменты, которые нам, видимо, следовало бы лучше продумать. Но я не думаю, что в те времена люди были такими чувствительными, как сейчас.

Актеры,Друзья,Дженнифер Энистон,
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