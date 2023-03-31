Валюшкина — о сериале «Семья», исторических картинах и работе мечты

27 марта на телеканале ТНТ стартовал показ сериала «Семья-2» — добрая, домашняя история о жизни четырёх поколений. В этих персонажах зритель легко узнает себя или своих родственников, потому что они попадают в повседневные ситуации, многим знакомые. Главное, они так же, как мы, стараются искать хорошее в каждом дне. Елена Валюшкина, которая сыграла одного из членов семьи, в интервью для «Слово и Дело» рассказала о своей героине, заветных желаниях, съемке в исторических картинах и модных передачах.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

— На ТНТ вышел второй сезон сериала «Семья». Расскажите немного о своей героине. Чем она вам понравилась?

Видео дня

— Конечно, нравится! Я ее обожаю и люблю. Это очень трогательная, заботливая, прекрасная женщина. Алла Николаевна — педагог на пенсии. Она, как многие педагоги, живет тем, что когда-то давно было в ее жизни. Но настал момент, когда дети разъехались, внуки — с детьми, остались одни с мужем, наступила долгожданная пенсия — пытаешься начать жить для себя. Как мы знаем, человек живет, пока он работает, чем-то занимается, иногда сложно перестроиться на новый этап. Появляется ощущение, что тебя забыли.

— В сериале снимается много молодых и начинающих актеров. Какие впечатления от работы с ними? Они спрашивали у вас совет или помощь на площадке?

— Что вы! Молодые актеры редко спрашивают мнения. Они идут вперед. Признаюсь, были моменты, когда приходилось пару раз подсказывать, потому что не все они еще умеют

(смеется)

. Все равно Вероника Мохирева, Артемий Шаффер, Екатерина Ильина и многие другие — самые умные, талантливые, красивые профессионалы своего дела, у которых все еще впереди!

— Как вам в целом концепт сериала? Как думаете, можно ли было бы снять сериал о вашей семье?

— О нашей семье уже столько снято, что, мне кажется, уже перебор

(смеется)

. Пусть этот сериал останется только для нас. Счастье любит тишину.

— У вас огромный опыт и в кино, и в театре, и в дубляже. Есть ли такая роль, которую вам бы хотелось исполнить?

— Конечно! Исторические картины без меня снимаются. Хотя, считаю, это мое — играть в исторических картинах. Я рождена для этого. Я Екатерина, я Елизавета. Боже мой, я — это российская история в костюмах!

— От работы в каком формате вы больше всего получаете удовольствие: кино, театр, дубляж?

— Я от всех видов моей работы получаю огромное удовольствие. От всего-всего того, что вы перечислили. Так удачно сложилось, что я выбрала работу по душе. И вам желаю выбрать профессию по душе, где не придется работать ни одного дня!

— В вашей фильмографии были такие работы, которые вызвали большое обсуждение среди зрителей. Например, фильм «Горько». Как вы реагируете, когда происходит такой резонанс?

— Когда обсуждают с отрицательной стороны, то очень переживаю. Недавно снималась с молодым актером, который категорически не принимает фильм «Горько». Я даже от неожиданности не знала, что ему ответить. Мне всегда интересно, что в голове у таких людей, которым фильм «Горько» не нравится. Он снят с такой нежностью, в память о наших родителях и с такой благодарностью. Каждый кадр пропитан любовью и юмором. Как его можно не любить? Как можно считать его каким-то пошлым, скучным, грязным и прочими плохими эпитетами, которыми его награждают? Не знаю даже. Очень его люблю.

— Если начать искать в интернете информацию о вас, то выйдет много статей о вашей личной жизни. Было ли такое, что вы натыкались на откровенные фантазии журналистов?

— К сожалению, в подобных статьях не только журналисты фантазируют, также присоединяются люди из прошлого.

— Вы следите за какими-нибудь телевизионными проектами сейчас? Что бы могли посоветовать?