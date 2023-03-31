Бывший главред Marvel Comics будет разрабатывать кино для Amazon

Джо Кесада, бывший главный редактор Marvel Comics и экс-креативный директор Marvel Entertainment, подписал эксклюзивный контракт с Amazon Studios. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В рамках сделки Кесада будет задействован в производстве адаптаций существующих и новых комиксов для стримингового сервиса. «Джо был уникальной и влиятельной творческой силой, руководящей некоторыми из самых знаковых историй, которые существуют сегодня», — поделился Ник Пеппер, глава американского отдела развития Amazon. Пеппер заявил, что работа с Кесадой «откроет целый мир возможностей».