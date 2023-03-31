Бывший главред Marvel Comics будет разрабатывать кино для Amazon

Бывший главред Marvel Comics Джо Кесада будет разрабатывать фильмы и сериалы для Amazon
Джо Кесада, бывший главный редактор Marvel Comics и экс-креативный директор Marvel Entertainment, подписал эксклюзивный контракт с Amazon Studios. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В рамках сделки Кесада будет задействован в производстве адаптаций существующих и новых комиксов для стримингового сервиса. «Джо был уникальной и влиятельной творческой силой, руководящей некоторыми из самых знаковых историй, которые существуют сегодня», — поделился Ник Пеппер, глава американского отдела развития Amazon. Пеппер заявил, что работа с Кесадой «откроет целый мир возможностей».
Кесада работал над проектами Marvel 24 года, развивая сюжетные линии, которые позже стали сюжетными арками на большом экране. Среди его работ — фильмы «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Эра Альтрона» и «Стражи Галактики». Бывший главред Marvel Comics также выступил как исполнительный продюсер таких проектов, как «Сорвиголова», »Джессика Джонс», «Люк Кейдж» и «Агенты Щ.И.Т.».