По словам 56-летнего Адама Сэндлера, он испытывает неловкость во время сцен поцелуев с 54-летней Дженнифер Энистон. Сэндлер отметил, что Энистон была слишком восторженной, когда им нужно было поцеловаться на съемочной площадке фильма «Убийство в Париже».

«Ради Бога, держи рот закрытым», — вспомнил он, как отреагировал на поцелуй с ней. «Она так широко раскрыла рот! Каждый раз, когда мы заканчивали целоваться, она держала рот широко раскрытым, и я такой: «Вау-хо-хо-хо-хо, эй! Что мы делаем?», — добавил он.

Ранее Энистон рассказала, что Сэндлеру никогда не нравились ее бойфренды. «Если я и получаю от него какие-то вопросы, то про то, что я делаю в отношениях и кого выбираю. Он часто смеется над этим, но я не обижаюсь. Но несмотря на все его шутки, я очень люблю заботиться о нем. Он настолько переживает за остальных, что просто забывает про себя», — поделилась она в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».