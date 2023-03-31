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2 часа назад

Адам Сэндлер заявил, что Дженнифер Энистон слишком широко открывает рот во время поцелуя

Газета.Ru

Адам Сэндлер заявил, что Дженнифер Энистон слишком широко открывает рот во время поцелуя. Об этом актер рассказал в интервью USA Today, сообщает Daily Mail.

По словам 56-летнего Адама Сэндлера, он испытывает неловкость во время сцен поцелуев с 54-летней Дженнифер Энистон. Сэндлер отметил, что Энистон была слишком восторженной, когда им нужно было поцеловаться на съемочной площадке фильма «Убийство в Париже».

«Ради Бога, держи рот закрытым», — вспомнил он, как отреагировал на поцелуй с ней. «Она так широко раскрыла рот! Каждый раз, когда мы заканчивали целоваться, она держала рот широко раскрытым, и я такой: «Вау-хо-хо-хо-хо, эй! Что мы делаем?», — добавил он.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер уже снимались вместе в фильме «Притворись моей женой» в 2011 году. Актеров связывают не только рабочие, но и дружеские отношения.

Ранее Энистон рассказала, что Сэндлеру никогда не нравились ее бойфренды. «Если я и получаю от него какие-то вопросы, то про то, что я делаю в отношениях и кого выбираю. Он часто смеется над этим, но я не обижаюсь. Но несмотря на все его шутки, я очень люблю заботиться о нем. Он настолько переживает за остальных, что просто забывает про себя», — поделилась она в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».

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