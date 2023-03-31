Владимиру Винокуру 75: чего вы точно не знали о выдающемся артисте

31 марта 2023 года российский телеведущий и народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур отмечает свое 75-летие. "Рамблер" расскажет интересные факты из жизни знаменитого артиста.

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- Родители будущей звезды быстро поняли, что у мальчика есть слух и отдали его его в детский хор в Доме пионеров. Позже Владимир стал солистом в хоре.

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- Отдыхая в "Артеке" Винокур, будучи совсем юным, познакомился с Семеном Дунаевским, братом композитора Исаака Дунаевского. Тот посоветовал Винокуру не заниматься пением, пока у него не перестроится голос. Владимир послушался и решил не петь до 17 лет, отказывался заниматься вокалом, но о причине своего решения родителям не рассказал.

- С первого раза Винокур в ГИТИС не поступил, а отправился в армию, где служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Поступить в театральное училище ему удалось в 1969 году.

- Еще учась в университете, Винокур работал в цирке на Цветном бульваре, где ему удалось познакомиться с Юрием Никулиным.

- В своей карьере Винокур несколько раз чудом спасался от смерти. Когда он выступал в Афганистане, рядом со сценой взорвались сразу два снаряда. Один из них не долетел до сцены, а второй, наоборот, перелетел.

В 1986 году Винокур собирался отправиться на корабле в Сочи вместе со Львом Лещенко. Однако Лещенко в последний момент отменил поездку, потому что у него был концерт, и Винокур не захотел плыть на корабле в одиночестве. Корабль в дороге затонул, а спас Винокура, получается, Лев Лещенко.

- В 1992 году Винокур попал в страшную аварию в Германии. Травмы были тяжелые, а немецкие врачи собирались ампутировать ему ногу. Избежать этого удалось благодаря его другу Иосифу Кобзону, который договорился о переводе Винокура в другой госпиталь, где ногу спасли.

- Винокур увлекается стрельбой из лука и делает это крайне талантливо. Многие друзья шутят, что в прошлой жизни он был лучником.

- Артист использует в жизни ненормативную лексику и считает ее частью русского языка, которую можно использовать даже во время светских бесед.

- Однажды Винокур сбросил 25 килограмм после того, как его мать заметила в новогоднем шоу, что он поправился.

- В 1996 году у Винокура угнали сразу две машины. Прямо из-под его окон украли "Жигули". Тогда артист решил самостоятельно охранять свое имущество и вместе с женой и ружьем отправился поджидать злоумышленников на балкон. Правда он уснул, и угонщики вернулись за вторым автомобилем.