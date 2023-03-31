Звезда «Форсажа» Мишель Родригес не вернулась в «Аватар 2»

Известная по фильму «Форсаж» 16+ актриса Мишель Родригес, которая также сыграла в первой части «Аватара» 16+ пилота Труди Чакон, рассказала журналистам, что режиссёр Джеймс Кэмерон предлагал как бы воскресить её героиню для появления второй части.
Как отметила Родригес, она отказала режиссёру в этом предложении, пошутив, что её героини и без того постоянно возвращаются. По мнению актрисы, четвёртый раз точно станет лишним.
«Недавно я увидела Джеймса и он мне сказал: «Я подумал: а что, если Мишель вернётся? Многие другие персонажи смогли вернуться. Я тут же сказала: «Нет, этого нельзя делать — я умерла как мученица». Я вернулась в «Обители зла», хотя не должна была, я вернулась в «Мачете», хотя не должна была. Я вернулся к Летти, хотя тоже не должна была. Мы не можем сделать это в четвёртый раз, было бы слишком.» – сказала Мишель.
Напомним, что в первой части «Аватара» героиня Мишель Труди Чакон погибла, когда защищала на’ви от нападения людей. Увидеть актрису вновь можно будет в «Форсаже 10» 19 мая 2023 года.