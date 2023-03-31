Звезда «Форсажа» Мишель Родригес не вернулась в «Аватар 2»

«Недавно я увидела Джеймса и он мне сказал: «Я подумал: а что, если Мишель вернётся? Многие другие персонажи смогли вернуться. Я тут же сказала: «Нет, этого нельзя делать — я умерла как мученица». Я вернулась в «Обители зла», хотя не должна была, я вернулась в «Мачете», хотя не должна была. Я вернулся к Летти, хотя тоже не должна была. Мы не можем сделать это в четвёртый раз, было бы слишком.» – сказала Мишель.