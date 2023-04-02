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2 часа назад

Умер известный по десяткам ролей силовиков актер Александр Гетманский

Российская Газетаиещё 2

В ночь на 2 апреля скончался Александр Гетманский, советский и украинский актер театра, кино и ТВ, на счету которого порядка семидесяти советских, украинских, российских и совместных проектов.

Умер известный по десяткам ролей силовиков актер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об этом сообщили в пресс-службе киевского Национального академического театра драмы. Причиной названа продолжительная болезнь.

Гетманский дебютировал на экранах в 90-х в эротической комедии с Джигарханяном, Вициным и Писанкой "Несколько любовных историй", и далее зарекомендовал себя десятками образов силовиков. В списке - "След оборотня", "Золотые парни", "Всё включено", "Женская работа с риском для жизни", "Ангел-хранитель", "Внеземной", "Враг номер один", "Старики-полковники", "Отряд", "1941", "Вчера закончилась война", "Брат за брата".

Александр Гетманский родился 22 января 1960 года. В 1980-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств. В 1980-1995 годах- актер Киевского ТЮЗа на Липках, в 1995-2004-х - Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра, с 2004-го - киевского Национального академического театра Русской драмы имени Леси Украинки. Народный артист Украины.

Артиста похоронят в селе Высокое Харьковской области. Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме села в понедельник с 12 до 14 часов.

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