Скончалась звезда телешоу "Гладиаторы" Бернадетт Хант

«Я имел честь быть в ее компании несколько раз, и должен сказать, что она была одним из самых милых людей, которых я когда-либо встречал. Она никогда не говорила плохо о ком-либо и была известна как самый приятный «Гладиатор», всегда останавливаясь, чтобы поговорить и раздать автографы», — написал Джанго.