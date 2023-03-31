Скончалась звезда телешоу "Гладиаторы" Бернадетт Хант

Бодибилдерша Бернадетт Хант, известная по роли Фалькон в телешоу 90-х «Гладиаторы», скончалась после продолжительной борьбы с раком. Об этом рассказал экс-партнер ее сестры Рик Джанго, пишет Sky News.
«Я имел честь быть в ее компании несколько раз, и должен сказать, что она была одним из самых милых людей, которых я когда-либо встречал. Она никогда не говорила плохо о ком-либо и была известна как самый приятный «Гладиатор», всегда останавливаясь, чтобы поговорить и раздать автографы», — написал Джанго.
Коллега артистки по съемкам Сюзанна Кокс выразила соболезнования близким Хант, сестра артистки в свою очередь назвала умершую «лучшим человеком на Земле».
Бернадетт Хант принимала участие в шоу «Гладиаторы» с 1992 по 2000 год: в рамках программы знаменитости соревновались в физической силе, скорости и выносливости с атлетами-бодибилдерами, которых по сюжету шоу называли «гладиаторами». После окончания программы Хант устроилась работать личным тренером и говорила, что рада своему выбору.