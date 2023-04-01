Младший сын Золотухина хотел бы сыграть с отцом

Младший сын актера Валерия Золотухина Иван вырос практически копией знаменитого отца. Кроме того, Иван также пошел по его творческому пути. С момента смерти Валерия Золотухина прошло уже 10 лет.

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Когда актер умер, мальчику сказали, что он отправился в длительную командировку. Однако через какое-то время Иван сам все понял. Золотухин младший признался, что отец часто приходит к нему во снах, пишет Вечерняя Москва.