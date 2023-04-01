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51 минуту назад

Младший сын Валерия Золотухина признался, что хотел бы вместе с отцом сыграть на одной сцене

runews24.ru

Младший сын актера Валерия Золотухина Иван вырос практически копией знаменитого отца. Кроме того, Иван также пошел по его творческому пути. С момента смерти Валерия Золотухина прошло уже 10 лет.

Младший сын Золотухина хотел бы сыграть с отцом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Когда актер умер, мальчику сказали, что он отправился в длительную командировку. Однако через какое-то время Иван сам все понял. Золотухин младший признался, что отец часто приходит к нему во снах, пишет Вечерняя Москва.

Помимо этого, Иван сообщил, что сейчас он хотел бы выйти вместе с отцом на одну сцену. Стоит отметить, что на данный момент молодой человек учится в Московской театральной школе им. Олега Табакова. При этом Иван уже успел принять участие в съемках сериалов.

Актеры,Валерий Золотухин,
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