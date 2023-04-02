Скончалась актриса из фильма "В упор"

Канадская актриса Шэрон Экер известная по фильму «В упор», а также сериалу «Новый Перри Мейсон», умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Variety.
Смерть актрисы подтвердил ее двоюродный брат Дэвид Гловер: «Мы с женой Джуди были очень близки с Шэрон и регулярно общались даже после ее переезда обратно в Торонто, чтобы быть ближе к дочерям и семье. Я никогда не смогу забыть улыбку Шэрон «на миллион долларов». Она заставляла всех, с кем общалась, чувствовать себя намного лучше».
Актрисы не стало 16 марта в доме престарелых в Торонто.
Шэрон Экер родилась 2 апреля 1935 года в Торонтно. Она сыграла в боевике «В упор» режиссера Джона Бурмена 1967 года, в котором была в роли жены главного героя в исполнении Ли Марвина. Также актриса прославилась благодаря участию в культовом слэшере «С днем рождения меня» 1980 года, — этот же фильм стал последней полнометражной работой Экер. В 1992 году актриса также попрощалась с телевидением после телешоу «Молодые и дерзкие», а через два года вернулась в Канаду, погрузившись в живопись.