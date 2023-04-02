Скончалась актриса из фильма "В упор"

Канадская актриса Шэрон Экер известная по фильму «В упор», а также сериалу «Новый Перри Мейсон», умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Variety.

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Смерть актрисы подтвердил ее двоюродный брат Дэвид Гловер: «Мы с женой Джуди были очень близки с Шэрон и регулярно общались даже после ее переезда обратно в Торонто, чтобы быть ближе к дочерям и семье. Я никогда не смогу забыть улыбку Шэрон «на миллион долларов». Она заставляла всех, с кем общалась, чувствовать себя намного лучше».

Актрисы не стало 16 марта в доме престарелых в Торонто.