Звезды, повторившие судьбы экранных персонажей

Они так и не смогли выйти из роли.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Актеры проделывают огромную работу не только для того, чтобы вжиться в роль, но, и чтобы после завершения съемок вернуться к нормальной жизни. Иногда это не срабатывает и знаменитости повторяют судьбы своих персонажей.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Звездный дуэт дважды перенес экранную историю в реальную жизнь. Они познакомились на съемочной площадке «Мистер и миссис Смит» и, как и их персонажи, страстно влюбились друг в друга. После долгих лет совместной жизни и рождения троих общих детей Брэд и Анжелина снова решили поработать вместе. Они снялись в картине «Лазурный берег», сыграв пару, которая переживает экранный кризис. Примерно в это же время супруги начали отдаляться друг от друга, а через после завершения работы подали на развод.

Дэвид Духовны

После роли увлеченного и серьезного агента Малдера в «Секретных материалах» Дэвид довольно долго ждал новой знаковой роли, наконец ему повезло. Духовны сыграл Хэнка Муди в шоу «Блудливая Калифорния». Его герой погряз в пучине сексуальной зависимости и алкоголизма. В реальной жизни брак Дэвида терпел крах по той же причине: актер пытался лечиться в клинике, но его отношения с Теа Леони это не спасло.

Лиам Ниссан

После выхода на экраны фильма «Реальная любовь» женщины всего мира были очарованы персонажем Лиама Ниссана, который потерял жену и в одиночку воспитывает сына. В жизни актер тоже столкнулся с утратой, жена Лиама Наташа отправилась кататься на горных лыжах и получила серьезную травму головы. Она скончалась в больнице.

Мишель Докери

В сериале «Аббатство Даунтон» героиня Мишель переживает смерть любимого мужчины. Похожий сценарий повторился и в реальной жизни: парень Докери заболел раком, он не смог победить недуг. В реальной жизни Мишель пришлось переживать трагедию, как и ее экранной героине.

Брэндон Ли