Лолита Милявская рассказала подробности о своей первой драматической актерской работе. Звезда снялась в сериале "Актрисы", на съемках которого ей пришлось играть романтические отношения с героем актера Игоря Золотовицкого.
Сериал вышел на экраны 30 марта 2023 года. После премьеры Лолита поделилась с публикой своими впечатлениями и вспомнила о поцелуе с Золотовицким, который стал для нее самой сложной сценой.
Певица призналась, что ей нелегко дались эти съемки, а ее коллега постоянно звонил жене между дублями. Лолита рассказала, что дома у Золотовицкого что-то случилось с газом и его супруга по телефону спрашивала у мужа, как ей решить эту проблему. Звезда призналась, что в тот момент думала о том, как женщине повезло с Игорем.
«Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», — рассказала Лолита в беседе с журналистами 5-tv.
Лолита рассказала, что со своим партнером по сериалу знакома уже более 20 лет.
Ранее "Рамблер" писал, что Лолита рассказала о своем новом избраннике.