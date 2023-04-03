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1 час назад

Лолита Милявская рассказала о поцелуе с Игорем Золотовицким

Мира Маркина

Лолита Милявская рассказала подробности о своей первой драматической актерской работе. Звезда снялась в сериале "Актрисы", на съемках которого ей пришлось играть романтические отношения с героем актера Игоря Золотовицкого.

Сериал вышел на экраны 30 марта 2023 года. После премьеры Лолита поделилась с публикой своими впечатлениями и вспомнила о поцелуе с Золотовицким, который стал для нее самой сложной сценой.

Певица призналась, что ей нелегко дались эти съемки, а ее коллега постоянно звонил жене между дублями. Лолита рассказала, что дома у Золотовицкого что-то случилось с газом и его супруга по телефону спрашивала у мужа, как ей решить эту проблему. Звезда призналась, что в тот момент думала о том, как женщине повезло с Игорем.

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«Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», — рассказала Лолита в беседе с журналистами 5-tv.

Лолита рассказала, что со своим партнером по сериалу знакома уже более 20 лет.

Ранее "Рамблер" писал, что Лолита рассказала о своем новом избраннике.

Актеры,Видео,Лолита Милявская,Федор Бондарчук,
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