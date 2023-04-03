«Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», — рассказала Лолита в беседе с журналистами 5-tv.