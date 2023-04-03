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3 часа назад

Скончалась актриса Эмилия Ленковская

Газета.Ru

Актриса Эмилия Ленковская умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщили представители Калужского областного драматического театра во «ВКонтакте».

Скончалась актриса Эмилия Ленковская
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причина смерти неизвестна.

Ленковская служила в Калужском областном драматическом театре с 1988 года. Она исполнила множество ролей, включая Настасью Петровну Зяблову в спектакле по повести Федора Достоевского и Татьяну Андреевну в постановке по пьесе Леонида Андреева «Екатерина Ивановна».

Коллектив театра передал искренние соболезнования родным и близким актрисы.

«Она была женщиной утонченной красоты, изящества и высокого вкуса, и многие ее героини обладали неотразимым женским обаянием. Но актриса Ленковская никогда не боялась воплощать на сцене характеры, далекие от высоких стандартов, с увлечением работала над ролями женщин отнюдь не идеальной внешности и манеры поведения», — отметили представители театра.

Актеры,Леонид Андреев,Федор Достоевский,
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