Скончалась актриса Эмилия Ленковская

«Она была женщиной утонченной красоты, изящества и высокого вкуса, и многие ее героини обладали неотразимым женским обаянием. Но актриса Ленковская никогда не боялась воплощать на сцене характеры, далекие от высоких стандартов, с увлечением работала над ролями женщин отнюдь не идеальной внешности и манеры поведения», — отметили представители театра.