Скончалась актриса Эмилия Ленковская

Актриса Эмилия Ленковская умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщили представители Калужского областного драматического театра во «ВКонтакте».
Причина смерти неизвестна.
Ленковская служила в Калужском областном драматическом театре с 1988 года. Она исполнила множество ролей, включая Настасью Петровну Зяблову в спектакле по повести Федора Достоевского и Татьяну Андреевну в постановке по пьесе Леонида Андреева «Екатерина Ивановна».
Коллектив театра передал искренние соболезнования родным и близким актрисы.
«Она была женщиной утонченной красоты, изящества и высокого вкуса, и многие ее героини обладали неотразимым женским обаянием. Но актриса Ленковская никогда не боялась воплощать на сцене характеры, далекие от высоких стандартов, с увлечением работала над ролями женщин отнюдь не идеальной внешности и манеры поведения», — отметили представители театра.