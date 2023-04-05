Что стало с жителями Кенозерья, снявшимися у Кончаловского

Как сложилась судьба героев Андрея Кончаловского, с потрясающей искренностью сыгравших в этой картине самих себя? Спецкор "Российской газеты" выясняла это в деревне Вершинино - "столице" северной части Кенозерья, что в Архангельской области.

© Российская Газета

Сюда, в главную усадьбу нацпарка, перебрался из островной деревни Косицына стержневой герой ленты - Алексей Тряпицын. Спецкор "РГ" побывала в гостях у знаменитого почтальона России.

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...Работает он теперь в МЧС и ладно живет в обычном для Кенозера доме - вместо автомобиля в его хозяйстве снегоход "Буран" и лодка, в сенях на подоконнике - три здоровенных окуня, только что принесенных с рыбалки, на полу кошка Маня чавкает корюшку.

А вот в избе Алексея чувствуется уверенная женская рука - добротная мебель, пол сияет, за печкой устроились бокастые чугунки (из фильма многим запомнился холостяцкий тазик у старого тряпицынского дивана).

Тем временем воду в умывальник насос качает прямо из озера - деревня ныне стремится к комфорту.

Российская Газета

Жалею, что с женой Тряпицына, Ольгой, познакомиться не удалось - в Вершинине она работает продавцом, в фильме Кончаловского играла саму себя, а сейчас на один день уехала в Плесецк по делам. Дети Ольги в Архангельске - у старшей дочки семья, а двое младших поступили в университет. Тем временем супруг, поглаживая Маню, философствует:

- Жизнь течет - все время что-то происходит. Был холостой, теперь с семьей живу. Многие думают: вот, в фильме снялся и сразу женился. Но Ольга ведь со мной не из-за фильма. Здесь, в Кенозере, нету звездных привычек! Просто так совпало. И работу сменил - почту на "пожарку" - тоже не из-за фильма: мне сказали, что на пенсию я вовремя не выйду, потому что на почте неполный оклад.

Так сложилось - когда экс-почтальон приехал проходить комиссию на новую работу, то "остался у Ольги ночевать":

- Как она сейчас говорит, "чемоданы припер и остался". Но если бы она меня не пустила, как бы я остался? А вообще с женой мне повезло, она меня не ругает (а я ведь одно время пробовал выпивать). Некоторые, вот, "расспорятся", да потом на разных кроватях спят. А мы с Ольгой девять лет уже прожили, а на разных кроватях не помню, чтобы ночевали. Быват, по мелочи "спорнем". А потом уже обнимаемся, - улыбается Алексей.

Дамы наши Кончаловского спрашивали: а матюгать можно?

Когда Тряпицын жил на острове в деревне Косицына, то держал корову, теленка и двадцать овец. "Но сенокосить надо было, а одному вручную тяжеловато". Сейчас они с Ольгой выращивают овощи, в доме своя брусника, грузди, волнушки. А рыбачить здесь можно хоть каждый день - куда не повернешь, везде озеро, "обнимающее" деревенский полуостров с трех сторон света.

- В городе-то людям как на небольшую зарплату прожить? А в деревне немного надо. Я в одних сапогах хожу по пять годов. К Андрею Малахову на передачу недавно ездил, так у меня были джинсы (кто-то дал), ботинки, которым лет пять, и свитер я купил за тысячу двести. Мне режиссер нашего фильма потом написала: "Леха, отлично выглядишь!" Сам-то я не очень хотел ехать, но родственники уговорили - они впервые в Москве побывали, - Алексей достает из жаркого зева кастрюлю, ставит на шесток. - Вы не вегетарианка? Тогда и вам супа начерпаю.

И продолжает:

- Я-то сегодня из-за рыбалки обед прохамкал (прозевал, то есть). А обычно в шесть утра печку протопишь, мясо туда вариться поставишь - к обеду суп готов. И рыбу тоже в печку - у нее самое вкусное - это юшка, которую наши ребята любят хлебом вымачивать. А молоко пареное с красно-желтой пенкой, которое в чай кладешь? И сливки у вершининских фермеров обязательно попробуйте - в них ложка стоит! Наши сливки можно на хлеб намазывать или картошку с ними в печку ставить. Главное, не передержать, чтобы не сгорели. Девчат у Кончаловского кормил ими во время съемок - так за обе щеки!

Кстати, после премьеры Кончаловского иногда обвиняли в том, что заставлял деревенских актеров пить и ругаться. Тряпицын опровергает:

- Упаси бог! Никого не заставлял. Дамы-то наши его спрашивали: "А матюгаться можно?" Он отвечал: "Ну, если не можете двух слов связать... тогда "запикаем". И меня укорял иногда: "Леха, трех слов не можешь запомнить". "Так не учился я на артиста, - говорю, - извините". Хотя в фильме я вообще не матюгался. Но дело в том, что на ночь у меня ставили камеру. И во снях я один раз выдал крепкое слово - муха жужжала, не давала спать. Ну надоела она мне, а про камеру со сна забыл, - делится "закадровыми" тайнами Алексей.

Если помните, именно с этой утренней реплики начинаются "Белые ночи". А потом на "сцену" выходят другие герои, не все из которых дожили до десятилетнего юбилея:

- После фильма, через пару-тройку лет, умер Витя-Матрос - Виктор Березин, - вздыхает Алексей. - С ним тогда жили жена с сестрой (они тоже "играли" в фильме), так они после смерти Матроса обратно в свой Мурманск вернулись.

А вот Колобок остался (он запомнился многим по реплике "Думаете, оно так, а выходит странно"). Кенозерской "звезде", которую мать отдала в детдом с пяти лет, кинокарьера помогла начать жизнь с чистого листа.

- Вначале я помог ему переехать в дом рядом со школой - хоть и плохонький, а жить было можно. Но выпивающие гости к нему часто заходили, и Колобок год назад ослеп - полностью. Он ведь курил, и я все время боялся, что вспыхнет пьяный, когда уснет с сигаретой, - признается Тряпицын. - Не знаю, что у человека за организм? Пил с пеленок, даже ацетон пробовал! Но, видать, Бог его хранил. Так вот начали мы устраивать Колобка на соцкойку. Нет бы просто повалили его на эту койку. Но надо было много врачей проходить, и все это тянулось, тянулось... Вот тогда я Кончаловскому и позвонил.

А после вмешательства знаменитого режиссера, как рассказал Тряпицын, коллегу-актера устроили на соцкойку в Североонежск за один день:

- И уже оттуда Колобка свозили на операцию в Архангельск. Сделали один глаз, а сейгод - второй. После операции он бросил пить и курить, вышел в интернет и теперь фотографии мне шлет. Хотя ему 70 лет в прошлом году отметили, на фотке - больше 50 не дашь! Помолодел. А мечта у него теперь одна - приехать на родину, чтобы в роще березовой посидеть. В общем, у Колобка теперь все хорошо и он приветы Кончаловскому шлет.

Тем временем в Вершинине скоро снова начнутся белые ночи - десятые после фильма. Сейчас, в марте, солнце уже выкатывается на полный рабочий день и совсем не торопится обратно. Все по привычному кругу.

- Снегу навалило - нужно лопатить. Скоро надо будет и дровяник снова складывать. Опять же, на работу с девяти до шести и все время быть на связи, если что случится, - заботится Алексей.

А одновременно и печальные, и смешные "Белые ночи" Тряпицын нередко "достает с полки", чтобы посмотреть в семейном кругу: