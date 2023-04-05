Банщикова о своем характере: "Могу сказать очень острые вещи"

Актриса Анна Банщикова откровенно рассказала о своем характера и назвала себя резким человеком.
Артистка призналась, что может сделать замечание, если видит непрофессионализм в работе человека и его безучастность к творчеству. Как признается Анна, со стороны она выглядит мягким и слабым человеком. Однако артистка легко может поставить любого на место.
Иногда на площадке она делает замечаниям сотрудникам съемочной группы и советует выбирать другую профессию. Несмотря на это, Банщикова признается, что ее всплески эмоций быстро гасятся.
«В моменте могу сказать человеку очень острые, очень больные вещи, попасть в самую точку. Считаю на то и нужны близкие люди, чтобы сказать правду», - рассказала Анна «вМесте».
Актриса отмечает, что после своих резких высказываний она сразу готова помириться. Но некоторые люди долго отходят после слов актрисы.