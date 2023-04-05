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20 минут назад

Актер Фрэнк Грилло из  Marvel, перешел в DC

Чемпионат.com

Актёр Фрэнк Грилло, снявшийся в трёх фильмах киновселенной Marvel, рассказал, что ушёл от этой кинокомпании и перешёл в DC. По словам Грилло, он остался разочарован работой с Marvel Studios.

Актер Фрэнк Грилло из Marvel, перешел в DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил актёр, играющий Кроссбоунса, его персонажу уделили очень мало времени, хотя фанатов у него было достаточно.

Что интересно, если вы видите, скольким людям понравился Кроссбоунс, то было странным показывать его на экране в течение чертовски короткого промежутка времени. Может, ему уделят время позже. Я был разочарован, поэтому перешёл в DC.

Кого Грилло сыграет в киновселенной DC, неизвестно. Ходили слухи, что актёр озвучит одного из персонажей в мультсериале «Монстры-коммандос». Но это ещё не подтверждено.

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