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1 час назад

Крис Прэтт рассказал, как принимали первых "Стражей Галактики"

Российская Газетаиещё 3

Актер Крис Прэтт пустился в воспоминания на последнем дне съемок третьей части "Стражей Галактики". На этом завершилась десятилетняя история для актеров, исполнявших главные роли и прощание было непростым для всех.

Прэтт рассказал, как принимали первых "Стражей Галактики"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В интервью на YouTube-канале Fandango актер вспомнил, что сохранил публикации о первых "Стражах Галактики", которым пресса предрекала провал в прокате. "Я не мстительный человек, но в моем файле было несколько заметок из прессы, сохраненных из первого фильма, когда все предсказывали, что "Стражи Галактики" станут первым провалом Marvel. Не нравилось и название и что в в фильме нет звезд первой величины, а мы в это время были были не уверены и нервничали по поводу перспектив. Ничего из этого не сбылось", - сказал Крис Прэтт. Он вспомнил, что сказал также коллегам: "мы многое преодолели, чтобы добраться туда, где мы есть, и мы сделали что-то особенное".

Фильм выходит в мировой прокат 5 мая.

Актеры,Стражи Галактики,Крис Прэтт,
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