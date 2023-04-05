Прэтт рассказал, как принимали первых "Стражей Галактики"

В интервью на YouTube-канале Fandango актер вспомнил, что сохранил публикации о первых "Стражах Галактики", которым пресса предрекала провал в прокате. "Я не мстительный человек, но в моем файле было несколько заметок из прессы, сохраненных из первого фильма, когда все предсказывали, что "Стражи Галактики" станут первым провалом Marvel. Не нравилось и название и что в в фильме нет звезд первой величины, а мы в это время были были не уверены и нервничали по поводу перспектив. Ничего из этого не сбылось", - сказал Крис Прэтт. Он вспомнил, что сказал также коллегам: "мы многое преодолели, чтобы добраться туда, где мы есть, и мы сделали что-то особенное".