Кейдж признался, что хотел бы сыграть Человека-волка

«Понимаю, что делал что-то похожее в «Призрачном гонщице». Но думаю, что хотел бы сыграть Человека-волка. Да. Человек-волк — самый страшный и, по-моему, просто невероятно трагичный герой. Думаю, что уже было снято множество похожих картин, и мне не кажется, что сейчас будут сниматься фильмы о Человеке-волке. Но если бы меня спросили, что я хотел бы исследовать, это бы сработало», — заявил звезда.