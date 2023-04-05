Актер Николас Кейдж признался, что хотел бы сыграть Человека-волка. Об этом сообщает screenrant.com.
Кейдж отметил, что персонаж Человек-волк очень схож с его героем из фильма «Призрачный гонщик». Несмотря на это, артист хотел бы исполнить эту роль, так как она очень трагична.
«Понимаю, что делал что-то похожее в «Призрачном гонщице». Но думаю, что хотел бы сыграть Человека-волка. Да. Человек-волк — самый страшный и, по-моему, просто невероятно трагичный герой. Думаю, что уже было снято множество похожих картин, и мне не кажется, что сейчас будут сниматься фильмы о Человеке-волке. Но если бы меня спросили, что я хотел бы исследовать, это бы сработало», — заявил звезда.
Ранее Кейдж заявил, что не собирается сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. По словам актера, у него нет нужды становиться участником этой франшизы. Артист признался, что не смотрит фильмы компании. Он смотреть художественные и независимые фильмы.
Кейдж старается хорошо относиться к проектам Marvel. Он назвал покойного президента Marvel Comics Стэна Ли своим «сюрреалистичным отцом».