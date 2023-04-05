$79.50+0.1487.10+0.37
46 минут назад

Николас Кейдж признался, что хотел бы сыграть Человека-волка

Газета.Ruиещё 2

Актер Николас Кейдж признался, что хотел бы сыграть Человека-волка. Об этом сообщает screenrant.com.

Кейдж признался, что хотел бы сыграть Человека-волка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кейдж отметил, что персонаж Человек-волк очень схож с его героем из фильма «Призрачный гонщик». Несмотря на это, артист хотел бы исполнить эту роль, так как она очень трагична.

«Понимаю, что делал что-то похожее в «Призрачном гонщице». Но думаю, что хотел бы сыграть Человека-волка. Да. Человек-волк — самый страшный и, по-моему, просто невероятно трагичный герой. Думаю, что уже было снято множество похожих картин, и мне не кажется, что сейчас будут сниматься фильмы о Человеке-волке. Но если бы меня спросили, что я хотел бы исследовать, это бы сработало», — заявил звезда.

Ранее Кейдж заявил, что не собирается сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. По словам актера, у него нет нужды становиться участником этой франшизы. Артист признался, что не смотрит фильмы компании. Он смотреть художественные и независимые фильмы.

Кейдж старается хорошо относиться к проектам Marvel. Он назвал покойного президента Marvel Comics Стэна Ли своим «сюрреалистичным отцом».

Актеры,Призрачный гонщик,Стэн Ли,Николас Кейдж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий