Эль Фаннинг захотела стать мамой после роли Екатерины II

"Я была одержима этим. Мне сделали на заказ животик с отлитой грудью, которая доходила до шеи. Команда по костюмам сказала мне, что мое тело очень похоже будет выглядеть, когда я забеременею... что было безумно. Мне понравилось, как это выглядело. Мне захотелось забеременеть!" — призналась актриса.