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1 час назад

Актриса Эль Фаннинг захотела стать мамой после роли Екатерины II

Мария Иглина

Актриса Эль Фаннинг рассказала, что захотела стать мамой после роли императрицы Екатерины II в сериале "Великая". Подробностями артистка поделилась в интервью Harper.

Эль Фаннинг захотела стать мамой после роли Екатерины II
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Я была одержима этим. Мне сделали на заказ животик с отлитой грудью, которая доходила до шеи. Команда по костюмам сказала мне, что мое тело очень похоже будет выглядеть, когда я забеременею... что было безумно. Мне понравилось, как это выглядело. Мне захотелось забеременеть!" — призналась актриса.

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Кроме этого, Фаннинг рассказала, что столкнулась с массой негатива в отношении Екатерины II. Поэтому актриса решила "восстановить" имя императрицы и показать российскую правительницу, как двигатель русского просвещения и прогресса в области женского образования и защиты научных достижений.

Ранее "Рамблер" писал об актерах, которые ненавидят свои культовые роли.

Актеры,Великая,Наталия Антонова,
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