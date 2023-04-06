Ирина Кобзева — о модельной карьере, съемках в кино и материнстве

В четверг, 6 апреля, состоится премьера фильма «Странный дом», главную роль в котором сыграла Ирина Кобзева, актриса и модель. «Вечерняя Москва» узнала у артистки, как она решилась полностью изменить свою жизнь и начать сниматься в кино.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Ирина, у вас богатое модельное прошлое, высшее образование вы получили по юриспруденции и банковскому делу. Расскажите, как вы стали актрисой и решили пойти учиться новой профессии?

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— В любом возрасте и при любых возможностях можно поменять свою жизнь на 180 градусов. В юности я выбрала другую профессию, окончила факультет «Банковское дело» и заочно отучилась на юридическом, при этом совмещала учебу с работой моделью. Но в какой-то момент мне стало неинтересно заниматься моделингом. Я поняла, что переросла это дело. Однако жизнь была бы скучной и неинтересной, если бы не прекрасный случай, а именно моя первая работа в клипе Ани Лорак и слова режиссера Кати Царик после съемок: «Боже, Ира, какая же ты молодец! Пожалуйста, не бросай это дело, у тебя талант».

Затем последовали работы в двух клипах Стаса Пьехи, куда я попала уже в качестве главной героини. Также была съемка в клипе Сергея Лазарева. Во время съемок Сергей рассказал, что когда-то получил профессиональное актерское образование. Я решила последовать его примеру. Поступила в Высшую школу кино «Арка» на курс к Валентине Петровне Николаенко — знаменитой актрисе и профессору Щукинского училища. Именно Валентина Петровна заметила мой скрытый потенциал драматической актрисы и предложила после окончания Школы кино попробовать себя и получить еще и второе высшее образование в Щукинском театральном училище.

— Помогает ли модельное прошлое в актерской профессии?

— Однозначно да. Опыт съемок в рекламе помог быстрее адаптироваться на съемочной площадке, не бояться камеры. Но, честно говоря, чаще модельное прошлое мне скорее мешает. В кино самое главное — думать о персонаже, а не о том, как ты выглядишь. А для меня первостепенным было то, как у меня уложены волосы, нет ли морщин на лбу, когда я слишком эмоциональна в кадре. Модельная походка, манерность — все это было наработано годами. И от этого крайне тяжело было избавиться быстро.

Нужно уметь быть и некрасивой, и неидеальной, быть, как в жизни, а не на подиуме. Но самое важное — это уверенность в себе, а она у меня появилась именно благодаря успешной модельной карьере. Если вы переживаете, боитесь, то это всегда будет заметно в кадре. Если вы хотите показать свое лицо на большом экране, то будьте готовы, что его нужно показывать в полной красе и быть уверенным в том, что вы делаете. Пусть это будет неправильно, зато по-настоящему.

— Что вам помогает раскрепоститься перед камерой и вжиться в роль?

— Работа артиста на 50 процентов состоит из постоянного включения в придуманный мир. Чтобы органично существовать, артист должен уметь переносить сюжеты из литературы в реальную жизнь. Обойтись в этом случае без бурной фантазии никак нельзя, поэтому тренировать ее необходимо.

Также для актера очень важна насмотренность. Я стараюсь как можно чаще находить время для просмотра хорошего кино. Правда жизни в кадре появляется тогда, когда актер не старается что-то чувствовать, а умеет использовать собственные эмоции и переживания.

В реальной жизни я очень эмоциональна, часто могу утрированно реагировать на некоторые вещи. Это все издержки актерской профессии. Умение вживаться в образ — сложная задача, достаточно тернистый путь, но интересный. Для создания истинного переживания актеру нужно развивать концентрацию и созидательность, понимать художественную силу персонажа и его человеческую природу. Это те профессиональные качества, без которых не обойтись.

Творческая работа начинается с погружения в предлагаемые обстоятельства и веры в них. Как говорил Станиславский: «Я в предлагаемых обстоятельствах». Разбирая роль, я пытаюсь понять, что случилось с героем, что его сделало таким, провожу тщательный анализ своего персонажа вплоть до мельчайших подробностей — какие запахи, звуки, цвета и ощущения его окружали. Изучаю все обстоятельства, а если их нет в сценарии, то придумываю. Я убеждена, что без глубоких знаний игра будет поверхностной и не зацепит зрителя.

— Ваш яркий дебют в большом кино начнется с фантастического триллера «Странный дом» режиссера Максима Максимова. Расскажите, почему решили сниматься в этом фильме?

— Я всегда была заложницей своей внешности. Меня звали на пробы и утверждали в проекты только на определенные типажи, такие как красотка с большой грудью, жена олигарха или эскортница. Мне казалось это каким-то замкнутым кругом, из которого нет совершенно никакого шанса вырваться. На каком-то этапе я даже подумывала заканчивать свою актерскую деятельность. Мне хотелось кричать: «Эй, ребята, я не только красивая картинка, я могу больше, просто дайте шанс!». И этот шанс выпал. Когда мне прислали сценарий, я загорелась и была полна решимости сыграть эту роль. Характер героини, сюжет, партнеры — все это было на тот момент моей мечтой, которую оставалось только воплотить в жизнь. Что я и сделала.

— Какая ваша героиня, похожа ли она на вас?

— Да, мы похожи с моей героиней Еленой. Она тоже единственный ребенок в семье и очень привязана к своим родителям. Хоть в начале фильма создается впечатление, что Елена сломалась и не справляется с новой реальностью, в продолжении фильма мы видим, что она оказывается сильной духом женщиной, которая, несмотря на невыносимую боль, утраты, предательство близкого человека, в финале находит в себе силы выйти победителем.

Эта роль помогла мне разобраться во многих моих страхах, и абсолютно точно это большой шаг вперед в моем личном развитии. На протяжении всего этого времени я изучала своего персонажа и пыталась понять эту девушку, почему она действовала именно так в этих обстоятельствах. Благодаря этому я многому научилась у своей героини.

— Какая у вас роль мечты?

— Я мечтаю попробовать себя в кино о событиях дореволюционной России. Очень хочу принять участие в историческом проекте. А еще мечтаю сыграть героиню из XX века. Например, Аксинью из произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». Мне кажется, она полностью отражает русскую женщину ХХ века. Этот образ мне очень запомнился и запал в душу.

— Планируете ли попробовать себя на театральной сцене?

— Мне кажется, актерская профессия дает ощущение нужности, интересно копаться в себе, в других людях, находить новые ощущения, примерять образы разных персонажей. Говорят, театр — это иллюзия жизни, но по мне — это настоящая жизнь! Я всегда ищу что-нибудь новое в своей жизни, мечтаю в дальнейшем играть в театре. Мне очень нравятся экспрессивные роли. Возможно, что-то связанное с войной. Я хочу поплакать на сцене, покричать. Потому что в жизни не так много возможности эмоцию выдать, хочется зрителю передать что-то свое, внутреннее. На сегодняшний день я полностью сконцентрирована на кино. Я получаю огромное удовольствие от работы в кадре. И мне многому еще нужно научиться и отточить свое мастерство.

— Как вам удается совмещать личную жизнь, воспитание детей и карьеру? Есть ли у вас секреты планирования?

— Балансировать между домом и работой непросто, но этому можно научиться. Главное не требовать от себя слишком многого, и вы сами почувствуете, как наилучшим образом организовать свою жизнь, чтобы уделять достаточно времени и близким, и любимому делу. Когда родился мой первый ребенок, я с головой погрузилась в материнство и ушла в полноценный декрет на полтора года, оставив время лишь для учебы. Ни о какой работе и съемках и речи не могло быть. Ведь когда становишься мамой впервые, нужно многому научиться. Также было много страхов и предубеждений. Но со мной рядом всегда были родители, и моя мама помогла мне во всем, тогда она на время переехала ко мне жить.