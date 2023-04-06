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1 час назад

Певица Юлия Беретта сменила имидж для роли в кино

Газета.Ru

Певица Юлия Беретта рассказала в беседе с «Пятым каналом», что сменила имидж ради роли в фильме.

Беретта сменила имидж для роли в кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Беретта призналась, что собирается вернуться в кино. Она не раскрыла подробностей проекта. По словам артистки, сейчас в фильмах востребованы яркие роли. Именно поэтому она решила освежить свой внешний вид. «Я не стала дожидаться того времени, когда мой цвет волос сменит натуральная белизна», — отметила музыкантка.

Артистка вспомнила, как в один день перекрасила волосы в черный цвет из-за своих личных переживаний, тем самым «изменив амплуа». Беретта отметила, что в тот период ей стали предлагать другие роли.

«И сегодня, когда я пришла к себе. Благодаря йоге, благодаря любви к себе, пути к себе, который проходит каждая девушка, когда принимает себя такой, какая она есть, я насладилась своими натуральными красками», — заявила исполнительница.

Беретта добавила, что чувствует себя комфортно как с блондом, так и с темными волосами. Она считает, что женщина должна меняться. «Я не вижу в этом ничего плохого, потому что мужчина должен видеть свою девушку разной рядом с собой», — заявила певица.

Ранее стало известно, что Беретта вышла замуж.

Актеры,Юлия Беретта,
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