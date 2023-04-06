Советские актеры, которые умерли молодыми

Советский Союз породил множество талантов, но не все из них смогли реализоваться в полной мере. Кинематограф в СССР был действительно на высшем уровне и многие фильмы остаются актуальными до сих пор, но вот не все актеры прожили долгую и счастливую жизнь.

Фото: Кадр из фильма "Вам и не снилось" Кадр из фильма "Вам и не снилось"

О советских актерах, которые рано ушли из жизни, — в материале “Рамблера”.

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Никита Михайловский

Актер начал рано сниматься в кино, его жизнь была яркой и стремительной. Впервые он появился в картине “Ночь на 14-й параллели”. Популярность на весь Союз он приобрел после выхода в прокат фильма “Вам и не снилось”. После этого на него обрушилась слава, его начали приглашать в другие проекты, но длилось это недолго.

В 1990 году актеру диагностировали лейкоз — рак крови. Он отправился на лечение в Лондон, где врачи смогли провести ему операцию по пересадке костного мозга. Пожертвования на лечение организовали Никита Хрущев, Маргарет Тэтчер и Гарри Каспаров. Операция прошла успешно, но улучшить состояние не помогла. Спустя год он скончался в Лондоне, ему было 27 лет.

Алексей Фомкин

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Этого актера знают все, кто вырос в Советском Союзе. Он сыграл Колю Герасимова в картине “Гостья из будущего” и стал примером для подражания почти всех детей в СССР. Однако после того, как он стал всесоюзной звездой, в фильмы его брать не спешили. Тогда он решил сделать упор на театральную карьеру — устроился в МХАТ, но и там не получил желаемого.

Уже в 20-летним возрасте у него начались проблемы с алкоголем, за что его уволили из театра. Он женился, переехал в деревню под Владимиром и работал на мельнице. Когда ему было 26 лет, он трагически погиб — ночью в его доме случился пожар. Актер не проснулся и задохнулся едким дымом.

Сергей Шевкуненко

Кадр из фильма «Бронзовая птица»

Мальчик родился в семье кинематографистов, что пророчило ему большое будущее. Когда мальчик был маленький, его отец скончался от рака, мать осталась с двумя детьми и положение семьи было не самым лучшим. Спустя некоторое время старшая сестра Шевкуненко вышла замуж за израильтянина и эмигрировала.

Мальчик стал работать не киностудии. Сыграл Мишу Полякова в картинах “Кортик” и “Бронзовая птица”. Роль получилась успешной, ему начали поступать предложения о съемках, но он отказывался.