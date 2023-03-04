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1 час назад

«Ника»: Фильм о том, как мать погубила советскую поэтессу

Даша Краснова

В детстве Ника Турбина ездила с мамой на гастроли по СССР и читала свои стихи. На юное дарование собирались стадионы любителей поэзии, а знаменитости мечтали познакомиться с ней. Восьмилетний гений, она поражала грустью и пронзительностью, а в фильме «Ника» мы видим уже повзрослевшую девушку. «Рамблер» расскажет, что случилось с ней.

«Ника»: Фильм о том, как мать погубила советскую поэтессу
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Итак, по сюжету Нике 27. СССР уже нет, как нет детства, славы и вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение. Но реальность оказывается к ней бесконечно жестока.

Фильм «Ника» режиссера Василисы Кузьминой о жизни советской поэтессы Ники Трубиной мощный и смело может конкурировать с зарубежными работами о синдроме Мюнхгаузена.

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Например, финальный кадр с машиной и морем очень уж «американский». Пострадавшая дочь своей матери, к сожалению, не побеждает свои травмы и не прощается со своим абьюзером, она просто живет столько, насколько это получается. К сожалению, в жизни чаще всего происходит именно это. Ника зависит от своей матери морально, материально, с матерью связаны ее худшие кошмары, но и самое счастливое в ее жизни тоже связано с ней. В голове сразу всплывают отголоски сериала «Острые предметы», где тоже главная сюжетная линия посвящена взаимоотношениям матери с дочерью.

В жизни Ники Турбиной было слишком много всего, поэтому существование ее оборвалась стремительно и трагически. Очень тяжелый фильм, очень трудная жизнь и бесконечно жаль людей, которым не удается отрефлексировать свое прошлое и начать жизнь заново. Но, кажется, что это не всегда возможно.

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