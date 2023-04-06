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Адам Драйвер может сыграть молодого героя Роберта де Ниро в "Схватке 2"

Студия Warner Bros. и режиссер Майкл Манн ведут переговоры о съемках криминальной драмы «Схватка 2», продолжения ленты 1995 года «Схватка» с Аль Пачино и Робертом де Ниро, утверждает Deadline.

Драйвер может сыграть молодого героя де Ниро в "Схватке 2"
© Газета.Ru

По информации издания, роль молодого героя Де Ниро, преступника Нила Макколи, может достаться Адаму Драйверу. Актер уже снимался у Манна в биографической картине «Феррари», релиз которой должен состояться в конце 2023 года.

В августе 2022 года Манн издал книгу «Схватка 2», написанную в соавторстве с Мэг Гардинер. Сюжет разбит на две временные линии (1988 и 2000 год), одна из которых посвящена событиям, предшествующим оригинальному фильму, а вторая служит продолжением ленты. Книга попала на первое место списка бестселлеров по версии The New York Times.

Картина 1995 года была основана на истории реального бандита Нила Макколи, которого в 1964 году поймал детектив Чак Адамсон. В актерский состав «Схватки» вошли Аль Пачино, Де Ниро, Джон Войт и Вэл Килмер.

Ранее стало известно, что Френсис Форд Коппола доснял фильм «Мегалополис» спустя 40 лет производства.

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