Драйвер может сыграть молодого героя де Ниро в "Схватке 2"

Студия Warner Bros. и режиссер Майкл Манн ведут переговоры о съемках криминальной драмы «Схватка 2», продолжения ленты 1995 года «Схватка» с Аль Пачино и Робертом де Ниро, утверждает Deadline.

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По информации издания, роль молодого героя Де Ниро, преступника Нила Макколи, может достаться Адаму Драйверу. Актер уже снимался у Манна в биографической картине «Феррари», релиз которой должен состояться в конце 2023 года.

В августе 2022 года Манн издал книгу «Схватка 2», написанную в соавторстве с Мэг Гардинер. Сюжет разбит на две временные линии (1988 и 2000 год), одна из которых посвящена событиям, предшествующим оригинальному фильму, а вторая служит продолжением ленты. Книга попала на первое место списка бестселлеров по версии The New York Times.

Картина 1995 года была основана на истории реального бандита Нила Макколи, которого в 1964 году поймал детектив Чак Адамсон. В актерский состав «Схватки» вошли Аль Пачино, Де Ниро, Джон Войт и Вэл Килмер.