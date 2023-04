Балагов заявил о прекращении работы в кино

В 2021 году стало известно, что Балагов срежиссирует пилотные эпизоды по игре The Last of Us. Позже режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий с шоураннерами. В январе 2023-го сообщалось, что сцены Балагова вошли в сериал. В первом эпизоде было задействовано 40% отснятого режиссером материала.