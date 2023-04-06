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56 минут назад

Звезда сериала «Кухня» назвал главные недостатки Москвы

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Российский актер Сергей Лавыгин высказался о недостатках Москвы. Главные, по его мнению, минусы столицы он назвал в интервью изданию «Москвич Mag».

Звезда сериала «Кухня» назвал главные недостатки Москвы
Фото: Лента.руЛента.ру

Лавыгин ответил на вопрос, чего ему больше всего не хватает в Москве. Звезда сериала «Кухня» признался, что основными недостатками столицы для него служат отсутствие моря, а также недостаточное количество парковок в центре города.

Несмотря на наличие минусов у города, артист отметил, что за последние десять лет город изменился в лучшую сторону и стал очень современным.

«Центр преобразился. Стало очень чисто и красиво. Исчезли баннеры, лишние рекламные вывески, наконец стала видна архитектура города. Появилось много пешеходных улиц, потрясающая вечерняя подсветка. Рестораны и кафе на любой вкус. Парки, скверы и бульвары в идеальном состоянии. А потом город живет круглые сутки семь дней в неделю. Как это говорится: Moscow never sleeps. Можно даже к стоматологу ночью сходить», — поделился впечатлениями о Москве актер. Своим любимым районом столицы он назвал Дорогомилово.

В апреле актер Егор Корешков назвал архитектурные решения некоторых жилых комплексов в Москве провальными. Несмотря на это, артист добавил, что за последние десять лет столица изменилась в положительную сторону и он считает ее лучшим городом в мире.

Актеры,Кухня,Сергей Лавыгин,Егор Корешков,
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