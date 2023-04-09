Итальянец и боксер: чего вы не знали о Бельмондо

Культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо 9 апреля отмечал бы свой день рождения. Самые интересные факты о "профессионале" — в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма "На последнем дыхании"

9 апреля 1933 года Жан-Поль Бельмондо родился в Нейи-сюр-Сен, маленьком городке, расположенном к западу от Парижа, Франция. Рождение Бельмондо ознаменовало начало долгой и успешной карьеры в индустрии развлечений, его наиболее заметные роли были в таких фильмах, как «На последнем дыхании», «Человек из Рио» и «Безумный Пьеро». Бельмондо также был награжден многочисленными наградами, в том числе орденом Почетного легиона, высшим французским орденом за заслуги и премией «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

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Родился в семье скульптора итальянского происхождения

Отец Бельмондо, Поль Бельмондо, был скульптором пье-нуара, родившимся в Алжире. Его родители которого были сицилийцами и пьемонтцами.

Его мать, Сара Рено-Ришар, была художницей.

Вундеркинд, ставший профессиональным боксером

В детстве Жан-Поль Бельмондо никогда не добивался особых успехов в учебе, но увлекался спортом, особенно футболом и боксом. Он был настолько предан этим занятиям, что часто часами тренировался и оттачивал свои навыки, решив стать лучшим. Его энтузиазм в отношении этих видов спорта в конечном итоге привел его к тому, что он стал профессиональным боксером и даже участвовал в Национальном чемпионате Франции по боксу.

Переломный момент

Актерская карьера Жан-Поля Бельмондо началась с большого успеха после его роли в классическом фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Его изображение Мишеля Пуаккара, молодого преступника в бегах, было встречено широкой оценкой и восхищением и положило начало долгой и успешной карьере в киноиндустрии. Игра Бельмондо в «На последнем дыхании» считается одним из определяющих моментов в его карьере и важной вехой в истории французского кино.

Он подавал в суд на Алена Делона

Когда в 1970 году вышел гангстерский фильм Жака Дере «Борсалино», Бельмондо пришел в ярость, обнаружив, что имя Алена Делона не только появилось перед его именем на афише, но и появилось дважды (название продюсерского дома Алена Делона было заменено именем звезды). Это нарушение контракта привело к тому, что судья вынес решение в пользу Бельмондо в 1972 году.

Не принял премию «Сезар»

Бельмондо был награжден премией Сезар за лучшую мужскую роль в 1989 году, но отказался ее принять.

«Общественность — единственное жюри, которое может присудить нам отличия», — сказал он тогда.

Однако настоящая причина, как говорят, заключалась в том, что академия решила основать форму своего трофея на работах современного художника Сезара Бальдаччини, соперника его отца, который также был скульпторам.

Жан-Поль Бельмондо удостоен высшей награды во Франции

В 1994 году Жан-Поль Бельмондо был удостоен высшей награды «Ordre National du Merite» Франции, пройдя путь от рыцаря до офицера, а затем до командира. Эта престижная награда является свидетельством его огромного вклада во французскую культуру и общество.

В 2007 году он был удостоен престижного звания Рыцаря Почетного легиона, а затем получил звание офицера, а затем командора. Это высшее звание Почетного легиона и свидетельство огромного таланта Бельмондо и его вклада в мир кино.

Он был страстным футбольным болельщиком и финансировал «ПСЖ»

Жан-Поль Бельмондо участвовал в финансировании футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в первое время его существования.

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