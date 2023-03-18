Как на самом деле снимались фильмы с Джеки Чаном: секреты в видео

Картины с легендарным актером Джеки Чаном каждый раз поражают зрителя своими эффектами и трюками, показанными в кадре и зачастую выполненными самим актером без дублеров.

Наверняка каждому не раз хотелось заглянуть "за кулисы" и узнать, как выполняются те или иные трюки и снимаются впечатляющие сцены в боевиках.

Теперь такая возможность есть. Один из пользователей социальной сети TikTok с ником @interfilms опубликовал видеоролик, в котором Джеки Чан лично рассказывает о некоторых секретах и лайфхаках, к которым приходится прибегать во время съемок сцен с драками.

Так, в этом видео, актер рассказал, как строится кадр и что проделывают с реквизитом, чтобы с экрана это выглядело максимально эффектно.