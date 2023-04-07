Звезда «Игры престолов» объяснил, почему не смотрел «Дом дракона»

В интервью изданию Entertainment Weekly Николай Костер-Вальдау , исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов», заявил , что до сих пор не смотрел «Дом дракона» — приквел культового сериала, которому он посвятил почти 10 лет своей жизни.

Актёр признался, что любит смотреть подобные шоу залпом, поэтому он сперва дождётся выхода нескольких сезонов, а потом посмотрит всё за несколько дней.

Я подожду. Я дождусь выхода нескольких сезонов, чтобы потом посмотреть его залпом. Но я знаю, что шоу очень нравится зрителям, и я очень рад за них.

Таким образом, Костер-Вальдау не притронется к фэнтезийному проекту ещё как минимум несколько лет. Так, второй сезон запланирован к выходу в 2024 году, а третий сезон может выйти уже в 2026-м. Возможно, артист всё же передумает и самостоятельно оценит произведение уже после выхода ближайшего продолжения.