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1 час назад

Звезда «Игры престолов» объяснил, почему не смотрел «Дом дракона»

Чемпионат.com

В интервью изданию Entertainment Weekly Николай Костер-Вальдау, исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов», заявил, что до сих пор не смотрел «Дом дракона» — приквел культового сериала, которому он посвятил почти 10 лет своей жизни.

Звезда «Игры престолов» объяснил, почему не смотрел «Дом дракона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актёр признался, что любит смотреть подобные шоу залпом, поэтому он сперва дождётся выхода нескольких сезонов, а потом посмотрит всё за несколько дней.

Я подожду. Я дождусь выхода нескольких сезонов, чтобы потом посмотреть его залпом. Но я знаю, что шоу очень нравится зрителям, и я очень рад за них.

Таким образом, Костер-Вальдау не притронется к фэнтезийному проекту ещё как минимум несколько лет. Так, второй сезон запланирован к выходу в 2024 году, а третий сезон может выйти уже в 2026-м. Возможно, артист всё же передумает и самостоятельно оценит произведение уже после выхода ближайшего продолжения.

Актеры,Игра престолов,Николай Костер-Вальдау,
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