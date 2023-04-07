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2 часа назад

Карина Зверева высказалась о голой сцене в «Методе»

runews24.ru

Карина исполнила одну из ролей в детективном сериале «Метод». По сценарию артистка предстала перед группой студентов и преподавателей в обнаженном виде. Сцена произвела фурор среди зрителей, в кадр попали все интимные части тела артистки.

Карина Зверева высказалась о голой сцене в «Методе»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как признается Зверева, она довольна проделанной работой и эффектом от своего появления в фильме. Главным мотивом для участия актрисы в киноленте стала возможность сняться вместе с Константином Хабенским. Также Зверева хотела поработать с режиссером Юрием Быковым.

«Почему нет? У меня красивое тело. Зачем «Ламборгини» держать в гараже? Так я еще только грудь сделала! Мне ж ее надо было показать. Она окупилась сразу за этот сериал», - высказалась Зверева в шоу «Спешл».

Актриса отметила, что и сейчас была бы готова повторить подобный опыт, критика Звереву не страшит. Как признается Карина, сцена ей нравится.

Актеры,Карина Зверева,Юрий Быков,Константин Хабенский,
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