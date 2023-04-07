Актеры, которых погубил алкоголь

Профессия актера может быть невыносима для некоторых людей. У знаменитостей всегда плотный график, который выдержит не каждый. Иногда случается и такое, что актер перестает быть востребованным и это тоже выливается в губительную зависимость.
Об актерах, которых погубил алкоголь, — в материале “Рамблера”.
Сын известного советского актера блестяще стартовал на театральной сцене, а потом и в кино. В короткий промежуток времени Еременко стал секс-символом и всегда был окружен женщинами. Однако в 90-х годах, когда сфера кино переживала тяжелые времена, его популярность испарилась. В этот момент он стал злоупотреблять алкоголем, что серьезно повлияло на его здоровье.
Николай Еременко скончался в 2001 из-за инсульта. Позднее стало известно, что проблемы с сердцем появились у него после запоя.
Этого актера многие зрители знали по эпизодическим ролям в фильмах Эльдара Рязанова. Незадолго до смерти он получил от режиссера предложение сыграть в главной роли, но так и не смог сняться.
На экране Бурков всегда играл забавных выпивох, и это было его жизненным амплуа. До сих пор ходят слухи о том, что актер был заядлым алкоголиком, но его родственники это опровергают. Тем не менее, после смерти врачи удивлялись, почему с таким состоянием организма он не начал лечение.
Георгий Бурков скончался в 1990 году от разрыва тромба в легком.
Актер подарил зрителям много запоминающихся ролей в кино и театре. Сам он работал, не покладая рук, чтобы порадовать поклонников. По словам друзей и знакомых Краско, с помощью алкоголя он снимал усталость и стресс. Со временем это переросло в болезнь и выпивать он начал даже на съемках.
Во время работы над картиной “Ликвидация” Краско пытались помочь после того, как он выпил большую дозу алкоголя. Однако спасти его не удалось, он скончался от сердечной недостаточности в 2006 году.