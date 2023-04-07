Актеры, которых погубил алкоголь

Профессия актера может быть невыносима для некоторых людей. У знаменитостей всегда плотный график, который выдержит не каждый. Иногда случается и такое, что актер перестает быть востребованным и это тоже выливается в губительную зависимость.

Фото: Кадр из фильма "31 июня" Кадр из фильма "31 июня"

Об актерах, которых погубил алкоголь, — в материале “Рамблера”.

Николай Еременко-младший

Сын известного советского актера блестяще стартовал на театральной сцене, а потом и в кино. В короткий промежуток времени Еременко стал секс-символом и всегда был окружен женщинами. Однако в 90-х годах, когда сфера кино переживала тяжелые времена, его популярность испарилась. В этот момент он стал злоупотреблять алкоголем, что серьезно повлияло на его здоровье.

Николай Еременко скончался в 2001 из-за инсульта. Позднее стало известно, что проблемы с сердцем появились у него после запоя.

Георгий Бурков

Этого актера многие зрители знали по эпизодическим ролям в фильмах Эльдара Рязанова. Незадолго до смерти он получил от режиссера предложение сыграть в главной роли, но так и не смог сняться.

На экране Бурков всегда играл забавных выпивох, и это было его жизненным амплуа. До сих пор ходят слухи о том, что актер был заядлым алкоголиком, но его родственники это опровергают. Тем не менее, после смерти врачи удивлялись, почему с таким состоянием организма он не начал лечение.

Георгий Бурков скончался в 1990 году от разрыва тромба в легком.

Андрей Краско

Кадр из фильма "72 метра"

Актер подарил зрителям много запоминающихся ролей в кино и театре. Сам он работал, не покладая рук, чтобы порадовать поклонников. По словам друзей и знакомых Краско, с помощью алкоголя он снимал усталость и стресс. Со временем это переросло в болезнь и выпивать он начал даже на съемках.