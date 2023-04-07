Появились фото с места аварии с участием звезды «Мстителей»

Актер счастлив, что ему удалось почти полностью восстановится после несчастного случая.
Появилась фотография с места аварии с участием голивудского актера Джереми Реннера. Соотвествующий кадр был опубликован в аккаунте американского шоу Good Morning America.
На снимке можно увидеть снегоуборочную машину и большое количество крови.
«Это была кровь, много крови. Он испытывал такую сильную боль, этому свидетельствовали звуки, которые он издавал», — заявил сосед знаменитости.
Реннер отметил, что помнит всю боль, которую испытал в тот трагический день. Актер счастлив, что ему удалось почти полностью восстановиться после аварии. Также Джереми поблагодарил свою мать, которая «дала ему силы выжить», когда он находился в критическом состоянии.
Напомним, несчастный случай произошел в самом начале января. Актер убирал снег рядом со своим домом, чтобы родственники могли покинуть его дом после празднования Нового года. Прощаясь с семьей, Реннер заметил, что снегоуборочная машина едет назад. Тогда артист попытался запрыгнуть в нее, однако попал под гусеницу. Джереми сломал более тридцати костей.