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1 час назад

Актер «Мстителей» Джереми Реннер поделился фото с места аварии, при которой он сломал более 30 костей

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Актер счастлив, что ему удалось почти полностью восстановится после несчастного случая.

Появились фото с места аварии с участием звезды «Мстителей»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Появилась фотография с места аварии с участием голивудского актера Джереми Реннера. Соотвествующий кадр был опубликован в аккаунте американского шоу Good Morning America.

На снимке можно увидеть снегоуборочную машину и большое количество крови.

«Это была кровь, много крови. Он испытывал такую сильную боль, этому свидетельствовали звуки, которые он издавал», — заявил сосед знаменитости.

WomanHit.ru

Реннер отметил, что помнит всю боль, которую испытал в тот трагический день. Актер счастлив, что ему удалось почти полностью восстановиться после аварии. Также Джереми поблагодарил свою мать, которая «дала ему силы выжить», когда он находился в критическом состоянии.

Напомним, несчастный случай произошел в самом начале января. Актер убирал снег рядом со своим домом, чтобы родственники могли покинуть его дом после празднования Нового года. Прощаясь с семьей, Реннер заметил, что снегоуборочная машина едет назад. Тогда артист попытался запрыгнуть в нее, однако попал под гусеницу. Джереми сломал более тридцати костей.

Актеры,Мстители,
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