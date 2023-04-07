Появились фото с места аварии с участием звезды «Мстителей»

Актер счастлив, что ему удалось почти полностью восстановится после несчастного случая.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Появилась фотография с места аварии с участием голивудского актера Джереми Реннера. Соотвествующий кадр был опубликован в аккаунте американского шоу Good Morning America.

На снимке можно увидеть снегоуборочную машину и большое количество крови.

«Это была кровь, много крови. Он испытывал такую сильную боль, этому свидетельствовали звуки, которые он издавал», — заявил сосед знаменитости.

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Реннер отметил, что помнит всю боль, которую испытал в тот трагический день. Актер счастлив, что ему удалось почти полностью восстановиться после аварии. Также Джереми поблагодарил свою мать, которая «дала ему силы выжить», когда он находился в критическом состоянии.