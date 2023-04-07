Сломанные позвонки и ожоги: как работают каскадеры

Они поджигают себя и падают с большой высоты, прыгают под машины и дерутся с несколькими противниками одновременно. Ради секундных мгновений на экране эти люди неделями оттачивают безумные трюки и каждый день рискуют своим здоровьем на съемочной площадке. Труд каскадера не приносит славы и престижных наград, но без него невозможно представить лучшие шедевры кинематографа.

Фото: Мир24 Мир24

В переводе с французского «каскадер» означает «любитель риска» или «трюковой артист». Их задача в кино заключается в том, чтобы заменить актера в момент выполнения сложных элементов. Причем сделать это нужно максимально незаметно для зрителя. По сути, эта профессия всегда балансирует на стыке спорта и искусства.

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Несмотря на век высоких технологий и возможность создавать любые спецэффекты, ловкие трюкачи по-прежнему незаменимы на съемках. Единственное, что может повлиять на их работу – это возраст и тяжелые болезни. В этом пришлось на собственном опыте убедиться герою многосерийного боевика с Владимиром Епифанцевым и Николаем Фоменко в главных ролях. Каскадер Антон Зимин узнает, что смертельно болен. В попытках обеспечить семью он решается на опасную авантюру…

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Тем временем мы предлагаем поближе познакомиться с удивительной профессией и узнать о том, что происходит за кадром наших любимых остросюжетных фильмов. MIR24.TV собрал пять самых интересных фактов о работе каскадеров.

Факт №1: первые дублеры – из цирка

Когда киноиндустрия только зарождалась, съемочные группы были маленькими, и актеры сами выполняли свои трюки. Впервые привлекать к делу дублеров начали американские кинематографисты в первой половине XIX века. Тогда гибкие и ловкие люди нужны были для съемок комедий. По канонам немого кино юмор можно было выразить только «бодрой» картинкой, которую нередко создавали с риском для здоровья.

В поисках трюкачей киношники заглядывали в цирки. Для клоунов было привычной работой смешно поскальзываться, швыряться предметами, а также карикатурно шлепаться и шмякаться на пол. То, что работало для цирковых зрителей, годилось и для экрана.

А вот в отечественном кино к первым каскадерам стали обращаться в тридцатых годах прошлого века. Это были съемки знаменитого советского мюзикла «Веселые ребята». Для сцены с дракой музыкантов актеров заменили профессиональные боксеры. Позже к этому приему обратился Сергей Эйзенштейн. Во время работы над «Александром Невским» режиссер набрал группу из 50 дублеров. Все они были прекрасно физически подготовлены, владели джигитовкой и основами фехтования.

Факт №2: у каскадеров есть своя гильдия и премия

Сегодня в России нет вузов, выпускающих мастеров трюкового искусства. Тем не менее обучиться редкой профессии можно в студиях и специализированных школах.

С 2013 года в стране существует и Гильдия каскадеров Союза кинематографистов. Ее создали по инициативе самих экстремалов в целях защиты социальных, авторских, смежных и трудовых прав.

А вот высшей наградой за достижения в опасной профессии является премия «Таурус» – эдакий каскадерский «Оскар», отличающий лучших исполнителей, постановщиков трюков и режиссеров экшн-сцен.

Статуэтки в виде быка ежегодно вручают в Лос-Анджелесе на студии «Парамаунт», а в числе лауреатов и номинантов нередко оказываются наши соотечественники.

Факт №3: в профессии востребованы женщины

Вопреки распространенному мнению о том, что каскадерство – это сугубо мужская профессия, нередко успехов в этой сфере добиваются и женщины. Самой знаменитой представительницей прекрасного пола в трюковом кино стала Китти О'Нил. В 80-е годы она принимала участие в съемках ленты «Чудо-женщина», в одной из сцен которой был показан ее рекордный прыжок. Помимо этого, американка попадала в Книгу рекордов Гиннесса еще 22 раза. В 2018 году она ушла из жизни в возрасте 72 лет.

Среди современных «королев трюков» числится Моник Гэндертон, дублировавшая Кару Делевинь в фильме «Отряд самоубийц», Хайди Манимейкер, заменявшая Скарлетт Йоханссон в опасных эпизодах «Мстителей» и «Железного человека 2», а также Наташа Хопкинс из «Безумного Макса» и «Дороги ярости».

В России же самой сильной и волевой красавицей называют Варвару Никитину. Она стала первой женщиной в стране, официально признанной каскадером и получившей удостоверение члена каскадерского общества. На ее счету десятки сложнейших трюков, исполненных в фильмах – например, в экранизации булгаковского романа «Мастер и Маргарита», а еще в сериале «Зверобой» и боевике «Код Каина».

Факт №4: каскадеры не говорят о травмах

Ушибы, переломы и растяжения – обычное дело в каскадерской профессии. Матерые экстремалы привыкли игнорировать травмы и молчат о них до самого конца съемок, чтобы не остаться за бортом. О количестве пережитых увечий не принято говорить ни в резюме, ни на кастингах, иначе потенциальные наниматели могут попросту перестать приглашать «переломанных» артистов.

Впрочем, в киномире есть знаменитый рекордсмен, который не скрывает число заработанных на съемках повреждений. Легендарный Джеки Чан перенес три тысячи травм. Среди них трижды сломанный нос, выбитые зубы, разрывы связок шеи, сломанные позвонки, ожоги, раздробленные кости, порезы, растяжения, вывихи и переломы. Как-то раз он заявил: «У меня нет ни одной целой кости! Все сломано. И вообще, когда я буду умирать, завещаю свое тело больнице. Им будет интересно посмотреть, в каком оно состоянии».

Факт №5: исполнять трюки на камеру неприбыльно

Как ни печально это осознавать, золотых гор исполнителям смертельно опасных трюков в кино не светит. Один из самых больших гонораров за свою работу получил Саймон Крэйн за подмену Сильвестра Сталлоне в фильме «Скалолаз». Бесстрашный трюкач перебрался по тросу из одного летящего самолета в другой – элемент выполнялся на высоте более 4700 метров без страховочных ремней. По одной из версий, компания проекта даже отказалась страховать жизнь Крейна, однако некоторые источники утверждают, что в итоге артисту заплатили миллион долларов.