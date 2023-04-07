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1 час назад

Актер из "Маленькой Веры" рассказал, как "развалил семью" и спасался от поклонниц

Российская Газетаиещё 1

Народный артист РФ Андрей Соколов, Сергей из культовой мелодрамы "Маленькая Вера", в очередной раз вспомнил о той сумасшедшей славе, которая обрушилась на него после премьеры ленты.

Актер из "Маленькой Веры" рассказал, как "развалил семью"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам артиста, ему потоком слали "всякие признания, письма, посылки", причем шли письма и от мужчин. В частности, Соколова обвиняли в том, что он "развалил семью".

"Жена из-за тебя ушла из дома", - гневились на актера. "Я всякий раз недоумевал: что я развалил?", заметил Соколов, сам трижды, кстати, разведенный, в беседе с aif.ru.

Что касается писем от поклонниц - те признавались в любви, уверяли, что хотят иметь от него детей.

"Но иногда становилось и страшно от некоторых посланий", - признается Андрей, - от особо экстремальных. "Я, как прилежный мальчик, пытался ответить", - говорит Соколов, - но до того момента, как после одного такого письма в дверь к нему позвонили. "Открыл - стоит барышня с чемоданами. "Вы кто?", - говорю. "Ну, вы же мне ответили". Я был в шоке", - рассказал народный артист.

Андрей Соколов стал почетным гостем Второго открытого российского фестиваль "Алафейская гора", где выступил с творческим вечером и представил картину конкурсной программы - "Храм" Рауфа Кубаева, в ней актер сыграл главную роль. Фильм выходит в прокат осенью.

Актеры,Маленькая Вера,Рауф Кубаев,Андрей Соколов,
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