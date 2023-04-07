Актер из "Маленькой Веры" рассказал, как "развалил семью"

"Но иногда становилось и страшно от некоторых посланий", - признается Андрей, - от особо экстремальных. "Я, как прилежный мальчик, пытался ответить", - говорит Соколов, - но до того момента, как после одного такого письма в дверь к нему позвонили. "Открыл - стоит барышня с чемоданами. "Вы кто?", - говорю. "Ну, вы же мне ответили". Я был в шоке", - рассказал народный артист.