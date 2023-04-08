«Москвичек пора занести в Красную книгу»

Вот уже пару недель «Актрисы» Федора Бондарчука являются одним из самых популярных отечественных сериалов. Актриса Елена Николаева играет в нем одну из главных ролей — Алену. А еще она играет в Театре Наций, в котором задействована в 16 спектаклях.

Фото: Мослента Мослента

О том, как она попала в сериал «Актрисы», как ведет себя на съемочной площадке Бондарчук, можно ли назвать современных актеров приспособленцами и что она думает о нынешних жителях столицы, Елена Николаева рассказала «Мосленте».

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Об «Актрисах» и семье

Вы сразу же пробовались на роль Алены или были другие варианты?

Вариантов не было. Я сразу же пробовалась на роль Алены, причем сперва были самопробы, а потом уже меня пригласили на пробы с режиссером.

Судя по вашей биографии, Алена — ваш антипод. Она из тех актрис, для которых карьера стоит на первом месте. Вам легче играть героинь, похожих на вас, или противоположностей?

Всегда интереснее играть не себя. Но, работая над любой ролью, каждый актер использует переживания, рожденные его собственным жизненным опытом. Что же до Алены, то… В отличие от нее, для меня всегда на первом месте стоит семья, однако счастье в профессии — это и для семьи счастье.

Ваша семья…

А за кадром или за кулисами я обычный человек. Я — мама двух замечательных детей и… счастлива.

Об «Оттепели» и эпохе

Зрители сравнивают сериал «Актрисы» с «Оттепелью». Оба они — про актеров, и там и там продюсер — Валерий Тодоровский.

Не задумывалась об этом... «Оттепель» — уже классика нашего кино и, кажется, Валерий Тодоровский снимал скорее про эпоху, в которой выросли его (да и наши) родители. А «Актрисы» — это буквально про вчера, в этом сериале гораздо больше современности.

Не кажется ли вам, что и театр, и кино немного измельчали по сравнению с советскими временами? В «Актрисах» нет крупных личностей. Все выглядят приспособленцами.

Я не жила, например, при Станиславском и не работала с Олегом Янковским, но труд актера — это всегда непростое ремесло, полное драм и трагедий. Уверена, что, скажем, у Михаила Ульянова тоже были сложные моменты в жизни. Только у тех, кто ничего не делает, все идет как по маслу. И нет, в фильме герои — не приспособленцы! Там люди, которые любят свое дело и хотят в нем быть лучшими. Да и вообще наша история же не о звездах, не о матерых народных артистах, иначе и название у сериала было бы «Народные актрисы».

О Федоре Бондарчуке и Лолите

Знаменитая актриса Ирина Скобцева — мать Федора Бондарчука — говорила в одном интервью, что «Федор, как и его отец, не сидит на стуле во время съемок, а показывает, объясняет». Вам Федор показывал, как играть?

Я считаю, что это очень здорово, когда режиссер понимает, чего он хочет. С таким профессионалом невероятно круто работать. Но нет — Федор не показывал мне, как играть. Он направлял, вдохновлял, превозносил своих актеров. Сьемки проходили с любовью.

Вместе с вами в «Актрисах» снималась певица Лолита Милявская. Какая она вам?

Лолита прекрасная! Я рада знакомству с ней. Она такая… настоящая. Но то, что она глубокая драматическая актриса, стало для меня настоящим открытием.

О Москве и москвичках

Вы москвичка. В каком районе столицы выросли и где живете сейчас?

Да, я коренная москвичка. Выросла в районе Динамо и до сих пор там живу

Ваши любимые места в столице…

Я люблю сад «Эрмитаж», район вокруг своего театра, Бульварное кольцо. А еще очень люблю кататься на велосипеде и на самокате по городу.

Какие качества, на ваш взгляд, характеризуют настоящую москвичку? И есть ли вообще сегодня такое понятие, как москвич?