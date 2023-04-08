$79.50+0.1487.10+0.37
48 минут назад

Звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау назвал причину нежелания смотреть "Дом Дракона"

Газета.Ru

Звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау объяснил свое нежелания смотреть приквел сериала, сообщает Variety.

Звезда "Игры престолов" отказался смотреть "Дом Дракона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер признался, что его попытка посмотреть "Дом Дракона" ограничилась вступительными титрами, стиль которых сильно заимствован из "Игры престолов".

"Я попытался, но понял, что мне еще рано погружаться в мир этого сериала. Возникло странное чувство на титрах, потому что там даже используется та же музыка, что была в нашем сериале", — признался исполнитель роли Джейме Ланнистера.

При этом актер отметил, что в будущем даст проекту второй шанс.

"Подожду, когда выйдет несколько сезонов, чтобы потом посмотреть их подряд. Знаю, что у сериала большое количество поклонников и я очень этому рад", — подытожил он.

Ранее коллега Костера-Вальдау по "Игре престолов" Эмилия Кларк также заявила, что отказывается смотреть "Дом Дракона".

Актеры,Звёзды,Игра престолов,Звезда,Николай Костер-Вальдау,Эмилия Кларк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий