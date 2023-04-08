Звезда "Игры престолов" отказался смотреть "Дом Дракона"

Звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау объяснил свое нежелания смотреть приквел сериала, сообщает Variety.
Актер признался, что его попытка посмотреть "Дом Дракона" ограничилась вступительными титрами, стиль которых сильно заимствован из "Игры престолов".
"Я попытался, но понял, что мне еще рано погружаться в мир этого сериала. Возникло странное чувство на титрах, потому что там даже используется та же музыка, что была в нашем сериале", — признался исполнитель роли Джейме Ланнистера.
При этом актер отметил, что в будущем даст проекту второй шанс.
"Подожду, когда выйдет несколько сезонов, чтобы потом посмотреть их подряд. Знаю, что у сериала большое количество поклонников и я очень этому рад", — подытожил он.
Ранее коллега Костера-Вальдау по "Игре престолов" Эмилия Кларк также заявила, что отказывается смотреть "Дом Дракона".