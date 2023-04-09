Актер из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены

Предварительно причиной смерти советского и российского актера и режиссера Александра Негребы мог стать рак легких, с которым артист сражался в последнее время.
Как уточнил источник Ревизора.ru, Негреба, которому через три недели могло исполниться 62 года, умер во сне.
Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.
Две недели назад на 54-м году жизни скончалась супруга артиста, актриса Елена Копцева-Негреба.
Негреба родился 28 апреля 1961 года в Харькове. Окончил ГИТИС. Работал в Рижском ТЮЗе, в театре "Сфера" и Московском театре "Малая драматическая труппа". На экранах - с середины 80-х: Виктор, старший брат главной героини, в "Маленькой Вере", директора театра в трагикомедии "В городе Сочи темные ночи", "Дюба-дюба", "Мечты идиота", "Хитровка", "Москва. Три вокзала"