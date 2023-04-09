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1 час назад

Названа причина смерти актера из "Маленькой Веры": он лишь на две недели пережил свою жену

Российская Газетаиещё 1

Предварительно причиной смерти советского и российского актера и режиссера Александра Негребы мог стать рак легких, с которым артист сражался в последнее время.

Актер из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

Как уточнил источник Ревизора.ru, Негреба, которому через три недели могло исполниться 62 года, умер во сне.

Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Две недели назад на 54-м году жизни скончалась супруга артиста, актриса Елена Копцева-Негреба.

Негреба родился 28 апреля 1961 года в Харькове. Окончил ГИТИС. Работал в Рижском ТЮЗе, в театре "Сфера" и Московском театре "Малая драматическая труппа". На экранах - с середины 80-х: Виктор, старший брат главной героини, в "Маленькой Вере", директора театра в трагикомедии "В городе Сочи темные ночи", "Дюба-дюба", "Мечты идиота", "Хитровка", "Москва. Три вокзала"

Актеры,Маленькая Вера,Сфера,Елена Копцева-негреба,
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