Актер из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены

Предварительно причиной смерти советского и российского актера и режиссера Александра Негребы мог стать рак легких, с которым артист сражался в последнее время.

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Как уточнил источник Ревизора.ru, Негреба, которому через три недели могло исполниться 62 года, умер во сне.

Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Две недели назад на 54-м году жизни скончалась супруга артиста, актриса Елена Копцева-Негреба.