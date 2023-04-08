Как живет и чем сейчас занимается Елена Степаненко

Заслуженная артистка России Елена Степаненко любовь зрителей завоевала давно и до сих продолжает удивлять.

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"Рамблер" рассказывает, с чего начиналась карьера Елены Степаненко и что она делает сейчас.

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Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде, сейчас это город Волгоград. Мама работала парикмахером, папа сначала поваром, потом на химическом заводе. О том, что их дочь станет знаменитой артисткой, они и помыслить не могли.

Но после окончания школы Елена поступила в училище культуры, а потом ей посоветовали ехать Москву. В ГИТИС Елена Степаненко поступила с первого раза. После выпуска работала артисткой разговорного жанра в Москонцерте, а также в Театре миниатюр, где познакомилась с Евгением Петросяном. Талантливая артистка быстро стала ведущей актрисой и играла роли во многих спектаклях.

А дальше - все по нарастающей: концерты по всему Советскому Союзу, а затем России и странам СНГ, работа на телевидении, в театре и кино. На 1990-е годы пришелся пик популярности передачи "Аншлаг", но и после "Аншлага" карьера Елены Степаненко складывалась прекрасно.

Первым мужем Елены стал пианист Александр Васильев. Кстати, именно он вывел артистку на большую сцену. Но они развелись, после того как Степаненко начала работать в Театре миниатюр с Евгением Петросяном. А в 1985 году Елена стала его женой.

Их брак продлился тридцать лет, они считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. А развод казался громом среди, возможно, не такого уж ясного неба.

У Евгения Петросяна начались отношения с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Сейчас они поженились и воспитывают общего ребенка.

Елена Степаненко подала на развод, а суд вынес решение о разделе совместного имущества. К тяжбе было приковано внимание прессы, но супруги согласились с вынесенным решением.

После развода Елена Степаненко преобразилась: сменила стиль, похудела на 40 килограммов, стала великолепно выглядеть. По сообщениям СМИ, и Петросян, и Степаненко поднялись на новую волну популярности и стали больше гастролировать.