Как сложилась жизнь актрисы Марины Яковлевой

Красивая, легкая, невероятная - она сразу стала очень востребованной в кино, но в отличие от многих советских звезд не потеряла популярность.

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"Рамблер" рассказывает, как сложилась карьера и жизнь заслуженной артистки России, актрисы Марины Яковлевой.

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Она родилась в Иркутской области в семье машиниста и фельдшера, и об актерской карьере не мечтала с детства. Но в старших классах вдруг поняла, что хочет стать актрисой, и после выпускного отправилась покорять Москву.

Неожиданно для себя, а еще более неожиданно для своей семьи Марина Яковлева поступила в ГИТИС с первой попытки, несмотря на явные проблемы с речью, преподаватели взяли талантливую девушку. Параллельно с учебой Марина подрабатывала уборщицей во МХАТе, денег не хватало, и студентка старалась не упускать любую возможность заработать.

Кадр из фильма "Срочный вызов"

Дебют в кино состоялся еще во время учебы. Ее первым фильмом стал "Когда наступает октябрь", вышедший в 1975 году. А в 1979 году она познакомилась на съемках фильма "Эскадрон гусар летучих" со своим первым мужем Андреем Ростоцким. Андрей играл главную роль, а девушку из массовки выбрал для танца на балу. Они быстро поженились, но брак продлился недолго. Ростоцкий изменял, требовал от жены сосредоточиться на доме, но у Марины Яковлевой были совсем другие планы на жизнь. Она хотела играть и сниматься.

Кадр из фильма "Вакансия"

По-настоящему знаменитой ее сделала сказка "После дождичка в четверг", в которой она сыграла Жар-птицу. Роли сыпались одна за одной, причем все они были разноплановые.

Вторым мужем Марины Яковлевой стал актер Валерий Сторожик. В браке родились двое мальчишек, но даже дети не спасли их отношения. Они развелись в 1991 году, когда младшему ребенку не исполнилось и двух лет.