Умер узбекский актер и режиссер Мурад Раджабов , сыгравший главную роль в криминальном детективе «Кодекс молчания». Его не стало на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по кинематографии республики.

Мурад Раджабов родился 30 мая 1949 года в Ташкенте. Свою первую заметную роль он получил в фильме «Это было в Коканде» 1977 года. Актер также сыграл в лентах «Кодекс молчания» и его последующем продолжении. Помимо этого, Раджабов снял такие фильмы, как «Паримомо» в 2000 году и «Друзья» в 2005-м.