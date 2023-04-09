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Умер узбекский актер и режиссер Мурад Раджабов

Умер узбекский актер и режиссер Мурад Раджабов, сыгравший главную роль в криминальном детективе «Кодекс молчания». Его не стало на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по кинематографии республики.

Умер узбекский актер и режиссер Мурад Раджабов
© Газета.Ru

«Искусство узбекского кино понесло тяжелую утрату», — заявили в Агентстве. Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Мурад Раджабов родился 30 мая 1949 года в Ташкенте. Свою первую заметную роль он получил в фильме «Это было в Коканде» 1977 года. Актер также сыграл в лентах «Кодекс молчания» и его последующем продолжении. Помимо этого, Раджабов снял такие фильмы, как «Паримомо» в 2000 году и «Друзья» в 2005-м.

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