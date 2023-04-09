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Звезда фильма "Бэйб" спас настоящего поросенка от убоя

Звезда фильма «Бэйб» Джеймс Кромвелл спас настоящего поросенка от убоя, сообщает Variety.

Звезда фильма "Бэйб" спас настоящего поросенка от убоя
© Газета.Ru

Кромвелл является почетным членом организации по защите животных PETA. Он помог передать поросенка в приют для животных после того, как он упал с грузовика, который вез его на скотобойню.

Актер назвал спасенного поросенка Бэйбом.

«Каждая свинья заслуживает того, чтобы жить в мире и радости в приюте, выбирая, когда резвиться, где есть и как проводить время, но мало кто из них это делает», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский актер Хоакин Феникс после визита на скотобойню в городе Пико Ривера (Калифорния, США) забрал корову с теленком, сообщает YouTube-канал фермы зоозащитников Farm Sanctuary.

Хозяин скотобойни не захотел убивать корову, которая перед убоем внезапно отелилась, поэтому Феникс смог забрать животных.

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