Звезда фильма "Бэйб" спас настоящего поросенка от убоя

Звезда фильма «Бэйб» Джеймс Кромвелл спас настоящего поросенка от убоя, сообщает Variety.
Кромвелл является почетным членом организации по защите животных PETA. Он помог передать поросенка в приют для животных после того, как он упал с грузовика, который вез его на скотобойню.
Актер назвал спасенного поросенка Бэйбом.
«Каждая свинья заслуживает того, чтобы жить в мире и радости в приюте, выбирая, когда резвиться, где есть и как проводить время, но мало кто из них это делает», — сказал он.
Ранее сообщалось, что американский актер Хоакин Феникс после визита на скотобойню в городе Пико Ривера (Калифорния, США) забрал корову с теленком, сообщает YouTube-канал фермы зоозащитников Farm Sanctuary.
Хозяин скотобойни не захотел убивать корову, которая перед убоем внезапно отелилась, поэтому Феникс смог забрать животных.