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27 минут назад

Годы превратили Васю Рогова из «Убойной силы» в полысевшего дедушку

Слово и Дело

Милиционер Вася Рогов из сериала «Убойная сила» в исполнении Андрея Федорцова всегда был любимчиком телезрителей. Однако годы берут свое, и сегодня артиста не узнать

Годы превратили Рогова из «Убойной силы» в полысевшего деда
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актер сильно постарел, превратившись в лысеющего деда. Федорцов отпустил небольшую бороду и усы, щеки впалые, под глазами мешки. Оценить внешность артиста можно по-разному, однако очевидно, что от молодого и неунывающего оперативника практически ничего не осталось.

Недавно артист появился на телеэкранах в комедийной мелодраме «Честный развод» и сериале «1703». Именно в этих работах на лице Федорцова наглядно прослеживается тяжесть минувших лет, пишет «Киноафиша».

Актеры,Андрей Федорцов,
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