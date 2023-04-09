Годы превратили Рогова из «Убойной силы» в полысевшего деда

Милиционер Вася Рогов из сериала «Убойная сила» в исполнении Андрея Федорцова всегда был любимчиком телезрителей. Однако годы берут свое, и сегодня артиста не узнать
Актер сильно постарел, превратившись в лысеющего деда. Федорцов отпустил небольшую бороду и усы, щеки впалые, под глазами мешки. Оценить внешность артиста можно по-разному, однако очевидно, что от молодого и неунывающего оперативника практически ничего не осталось.
Недавно артист появился на телеэкранах в комедийной мелодраме «Честный развод» и сериале «1703». Именно в этих работах на лице Федорцова наглядно прослеживается тяжесть минувших лет, пишет «Киноафиша».